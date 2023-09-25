Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

26 сентября по новому церковному календарю вспоминают преставление святого Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов и автора Евангелия от Иоанна и книги "Откровение" ("Апокалипсис"). Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

26 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

26 сентября (9 октября по юлианскому календарю) - день памяти Иоанна Богослова, одного из первых и любимых учеников Христа, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.

Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (сейчас это Израиль) и был внуком святого Иосифа Обручника. Занимался Иоанн рыбалкой, пока вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, не стал учеником Христа. Иоанн стал особо приближенным к Христу: он был свидетелем воскрешения Иисусом дочери Аира, был на горе Фавор во время Преображения Господня, сопровождал Христа, когда его схватили и вместе с Девой Марией плакал у подножия креста, когда распяли Иисуса. Именно тогда он получил веление заботиться о Богородице.

Видео дня

Затем апостол Иоанн ушел проповедовать в Ефес и другие города. Тогда же произошел удивительный случай: корабль, на котором плыл апостол, попал в бурю, но всем удалось спастись, а Иоанну - нет. Через 14 дней невредимого апостола выбросило на берег. Также известно, что святого не раз поддавали пыткам при императоре Нероне, но Иоанн не пострадал. Его сослали на остров Патмос - там он проповедовал и исцелял больных, известны случаи, когда он воскрешал мертвых, тогда же он написал книгу "Откровение" ("Апокалипсис"). Вернувшись в Ефес, Иоанн создал Евангелие и три Послания. Умер апостол Иоанн Богослов в глубокой старости - велел засыпать его живым в могиле в виде креста. Когда могилу раскопали через несколько дней, то тела там не оказалось, но каждый год на ней выступал прах, который исцелял больных.

"Откровение" Иоанна Богослова ("Апокалипсис") - последняя книга Нового Завета. Слово "апокалипсис" в переводе с греческого значит "откровение". Эта книга пророчеств была написана в конце I - начале II века и рассказывает о событиях, которые ждут человечество, в том числе о четырех всадниках апокалипсиса, семи ангелах, семи знамениях и бедствиях, появлении и гибели антихриста, поражении дьявола и начала царства Христа. Так как Иоанн Богослов рассказывает в своей книге о большом количестве катастроф и природных бедствий, то ныне слово "апокалипсис" стало синонимом катастрофы.

Церковный праздник 26 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Корнилия Сотника и Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Приметы на 26 сентября

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и урожае:

красная луна в ночь на 26 число - жди сильного ветра;

грачи уже улетели - скоро наступит зима;

дождь в этот день - следующим летом будет урожай зерновых;

куры начали линять - зима будет теплой.

В народном календаре 26 сентября - праздник Иван Богослова, Иван Путник. В этот день путешественники просят святого Иоанна о покровительстве, а в поле и на огородах завершают посев озимых.

Что нельзя делать 26 сентября

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ссориться, обманывать, ругаться - даже маленький конфликт может стать большим скандалом;

веселиться, употреблять спиртные напитки, переедать;

отказывать нуждающимся - категорически запрещено, так как апостол Иоанн всегда помогал людям;

работать после обеда - иначе можно навлечь на себя сорок бед;

брать в руки острые предметы - можно пораниться;

проходить по перекрестку - это магические места, где может подстерегать нечисть;

стричься.

Также в этот день не советуют венчаться - считается, что это к короткой и несчастливой семейной жизни, но можно устраивать смотрины.

Что можно делать 26 сентября

Этот день считается поминальным. Можно пойти в церковь и помолиться, помянуть умерших родственников, посетить кладбище. Иоанну Богослову молятся об исцелении от болезней, укреплении брака, чтобы Бог дал деток. Также в этот день у святого просят покровительства в долгом пути. В день памяти Иоанна Богослова принято готовить пироги, которыми следует угостить соседей, прохожих или неимущих.

Работать в этот день можно только до обеда.

26 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Дмитрий, Афанасий, Тихон, Владимир, Николай, Александр.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: