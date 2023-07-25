Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

26 июля в православной церкви отмечают большой праздник - Собор Архангела Гавриила, а также почитают святителя Иулиана. В народе день назвали Гаврила Летний. О чем помолиться на церковный праздник, традиции, запреты и народные приметы дня - в материале.

26 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Согласно преданию, святитель Иулиан, епископ Кеноманийский жил в I веке и был тем самым прокаженным Симоном, в доме которого обедал Христос. Имя Иулиан Симону дали при крещении, а апостол Петр отправил его в Галлию проповедовать христианство.

Иулиан прибыл в Кеноманию (север Италии) и поселился в хижине за городом. Когда он начал свою проповедь среди язычников, его сразу принимали с недоверием, но его слова сопровождались чудесами. К святителю потекли толпы людей за помощью. Своей молитвой Иулиан исцелял больных и младенцев и воскрешал людей и детей. О святом узнал местный князь и пожелал видеть его. Возле княжеского дворца у ворот сидел слепой - Иулиан пожалел его, помолился и к слепому вернулось зрение. Узнав об этом, князь сразу же крестился. Его примеру последовали и поданные.

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Умер святитель Иулиан в глубокой старости, но до конца своих дней прославлял Христа и помогал людям.

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Собор Архангела Гавриила отмечают в честь освящения его храма, возведенного в Константинополе в XVII веке. Архангел Гавриил - одного из семи главных Архангелов, приближенных к Христу.

Читайте более подробно, что за праздник Собор Архангела Гавриила, о его традициях и запретах.

Святых вспоминают 26 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 13 июля.

Народные приметы на 26 июля

По приметам дня судили, какими будут осень и урожай:

сухая погода в этот день - будет сухая и погожая осень;

начались сильные дожди - к неурожаю;

рожь уже созрела - будет много грибов;

карпы "кружат" в водоемах - к ненастью.

В народном календаре 26 июля - праздник Гаврила Летний, Гаврилов день, Гаврила. Несмотря на то, что это праздничный день, его наши предки проводили в работе.

26 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день много строгих запретов:

нельзя ни в коем случае обманывать в праздничный день;

запрещено ругаться - невзгоды будут преследовать в течение 4 месяцев;

нельзя лениться и бездельничать;

запрещено выбрасывать хлеб - год будет голодным;

ни в коем случае нельзя жадничать.

Запрещается в этот праздник брать и давать деньги в долг, а если есть долги, то постарайтесь их вернуть, иначе будут проблемы с финансами в течение всего года.

Что можно делать 26 июля

В этот день хорошо пойти в храм и помолиться святым. Святителю Иулиану Кеноманийскому молятся о здоровье новорожденных и старших деток и их исцелении от болезней. У Архангела Гавриила также просят исцеления, силы духа, а женщины молятся, чтобы Бог послал детей.

Наши предки в этот день пекли пироги и угощали ими нуждающихся - чтобы в доме было добро. На этот праздник принято трудиться - Архангел Гавриил помогает во всех делах.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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