Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

22 октября по новому церковному календарю вспоминают равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

22 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

22 октября (4 ноября по юлианскому календарю) - день памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.

Во ІІ веке епископом города Иераполис (сейчас это город Памуккале в Турции) был святой равноапостольный Аверкий. Большинство жителей этого города исповедовали язычество и не воспринимали христианских проповедей. Однажды епископу явился ангел и велел сокрушить языческих идолов - что тот и сделал. Разгневанные жрецы и толпа горожан собрались, чтобы убить епископа за святотатство. Седи толпы были три юноши, одержимые бесом: они вдруг начали рвать на себе одежду, грызть себе руки, кататься по земле с пеной у рта и кричать: "Аверкий, не мучай нас раньше времени!" Народ был в ужасе, но епископ подошел и прочел молитву - юноши стали здоровы. Пораженные этим чудом, горожане забыли о гневе и стали слушать проповедь епископа. На следующий день он крестил несколько сотен человек. Весть о чудотворце разнеслась по Римской империи, к епископу шли с разными недугами, богатые и бедные, многие крестились. По молитвам святого возле города из-под земли стали бить целебные горячие источники. Узнал о святом и император Марк Аврелий - послал за епископом, чтобы тот исцелил дочь от нечистого духа. Аверкий помог девушке, награды не взял, но император распорядился бесплатно выдавать из амбаров пшеницу для бедняков Иераполиса. Договор длился, пока его не отменил Юлиан Отст́упник.

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Святой Аверкий много путешествовал и проповедовал, его часто сравнивают с апостолом Павлом, а Церковь чтит как равноапостольного. Умер святой в своем родном городе, возле его могилы стало происходить множество исцелений.

Праздник 22 октября по старому стилю - день памяти апостола Иакова Алфеева. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 октября.

Приметы на 22 октября

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

дождь пошел с утра - скоро похолодает;

в этот день выпал снег - будет хороший год;

сосульки на крышах появились - к морозной зиме.

В народном календаре 22 октября - праздник Осенняя Казанская, Бабья заступница. В этот день в православной церкви отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери, которая почитается как чудотворная. С 22 октября ждали наступления настоящих зимних холодов.

Что нельзя делать 22 октября

Что сегодня нельзя делать:

грустить и вспоминать о плохом;

отправляться в дорогу - будет неудачной;

заниматься домашней работой, стирать, убирать, делать ремонт, шить, вязать;

отказывать в милостыне или помощи нуждающимся - можно потерять финансовое благополучие.

Ни в коем случае в этот праздник нельзя жаловаться на близких или супругов - это может привести к разладу в семье и расставанию.

Что можно делать 22 октября

В этот день можно пойти в храм, поставить свечу, но можно помолиться и дома. Равноапостольному Аверкию молятся об исцелении от разных болезней и вразумлении, в трудных жизненных ситуациях. Богоматерь считается женской заступницей - у Казанской иконы Божией Матери просят совета, мира и семейного благополучия, а незамужние девушки - хорошего жениха.

День следует провести в семейном кругу, пригласить в гости близких и родственников. Традиционно в этот день на стол ставят большой пирог (его готовят накануне), а вот в алкоголе следует знать меру.

22 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Иван, Василий, Елизавета, Анна, Герман, Григорий, Николай, Ираклий, Максим.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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