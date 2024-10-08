Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 9 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола Иакова Алфеева. О традициях и приметах 9 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

9 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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9 октября по новому церковному календарю (22 октября по старому) - день памяти апостола Иакова Алфеева.

Об апостоле известно немного. Иаков жил в I веке, был братом апостола и евангелиста Матфея и одним из апостолов Христа.

В ученики Иакова призвал сам Иисус, апостол проповедовал христианскую веру в Иудее, Греции, Едессе, Газе и Южной Палестине. Пострадал апостол Иаков за свою веру: его распяли на кресте на границе Египта и Палестины.

Церковный праздник 9 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святого Иоанна Богослова.

О чем говорят приметы на 9 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и когда начнется зима:

вечернее небо в розовом цвете - погода будет хорошая;

первый снег пошел - начинается настоящая зима;

вишня сбросила листья - считай, зима уже пришла;

дождь со снегом пошел - в январе будет оттепель;

яркие звезды - будет потепление, тусклые - к снегопаду.

В народном календаре 9 октября - праздник Яков Дровопилец, или Яков Студеный. В этот день традиционно заготавливают дрова.

Что нельзя делать 9 октября

Сегодня Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам на Якова не следует начинать новые дела и рассказывать сны - хорошие не сбудутся, а плохие - наоборот. Один из запретов дня: нельзя в гостях отказываться садиться за стол, иначе хозяева лишатся благополучия, а гостя будут преследовать неудачи.

Что можно делать 9 октября

Святого Иакова и других апостолов Христа просят о помощи и совете в разных делах.

В этот день можно идти в лес за грибами - обычно в это время уже есть опята, сыроежки, белые грибы. В старину в начале октября на мельницах обдирали просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу, а потом готовили кашу из нового урожая. Поэтому 9 октября - это еще и День первой каши. По поверью, тот, у кого сегодня на столе будет стоять каша, будет здоровым весь год.

9 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Максим, Константин, Ефим, Петр.

По старому стилю именины празднуют Иван, Дмитрий, Афанасий, Тихон, Владимир, Николай, Александр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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