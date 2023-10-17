Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

18 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола от семидесяти Луку. В народном календаре - Луков день. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

18 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

18 октября (31 октября по юлианскому календарю) - день памяти апостола Луки, сподвижника апостола Павла и автора одного из Евангелий и Деяний святых апостолов.

Апостол Лука был родом из Антиохии Сирийской и жил в I веке. О его жизни известно довольно мало. По преданию, он с самой юности изучал науки - греческую философию, еврейский закон, медицину, живопись. Когда до него дошла новость о Христе, он отправился в Палестину и там был избран Иисусом как один из 70-ти апостолов. Луку отправили на первую христианскую проповедь во время земной жизни Христа, он также присутствовал при распятии. Кроме этого, Лука также сопровождал апостола Павла - есть версия, что он, будучи знатоком права, помогал Павлу в его делах. Вторая версия гласит, что Лука был врачом и, возможно, на судне - поэтому святой считается покровителем врачей.

Видео дня

Именно Лука, говорит предание, первым стал создавать иконы - он запечатлел облик Богоматери, поэтому апостола считают также покровителем художников.

После того, как апостола Павла казнили, святой Лука продолжил проповедовать - он посетил Ливию, Египет и Фиваиду. В Греции его ждала мученическая смерть. Умер апостол в возрасте 84 года. Мощам святого можно поклониться в базилике Святой Иустины, что в городе Падуе (Италия),

Праздник 18 октября по старому стилю - день памяти великомученицы Харитины Амисийской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 5 октября.

Приметы на 18 октября

Приметы этого дня говорят о том, какой будет зима:

стоит тихая безветренная погода - к похолоданию;

птицы улетели в теплые края - к холодной зиме;

снега еще нет - зима будет поздней;

береза не сбросила листья - жди суровую зиму.

В народном календаре 18 октября - праздник Луков день. Считается, что в этот день каждый должен съесть хоть немного лука.

Что нельзя делать 18 октября

Что сегодня нельзя делать:

переедать - следует быть более воздержанным в пище и по возможности посидеть на диете;

пилить деревья;

давать в долг деньги - их могут не вернуть, но если отказать не можете, то лучше одолжить в другой день;

одалживать соль - вместе с ней можно отдать финансовое и семейное благополучие;

свататься - к скорому расставанию.

Также этот день запрещено употреблять алкоголь - есть риск завести пагубную привычку.

Что можно делать 18 октября

Святому Луке молятся об исцелении от болезней, просят наладить семейные отношения и помочь в воспитании детей. Огородники просят у святого помощи в работе, творческие люди, в особенности художники - найти свою стезю.

В день памяти святого особое внимание уделяли луку - считается, что каждый должен съесть хоть немного свежего овоща, чтобы укрепить здоровье. Более того - лук, съеденный в Луков день, может избавить даже от хронических заболеваний. "Лук от семи недуг", - говорили в старину. Хорошо приготовить блюда с луком, например, пироги. Также связки лука вешали в доме - верили, что он защищает дом от нечисти и незваных гостей.

18 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иосиф, Давид, Николай, Гавриил, Иван, Сергей, Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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