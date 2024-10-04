Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 5 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

5 октября по новому церковному календарю вспоминают великомученицу Харитину Амисийскую. О традициях и приметах 5 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

5 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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5 октября по новому церковному календарю (18 октября по старому) - день памяти великомученицы Харитины Амисийской.

Харитина жила в городе Понте на берегу Черного моря и рано осталась сиротой. Воспитывал ее благочестивый христианин Клавдий, который относился к ней как к дочери. и построил для нее дом.

Когда Харитина выросла, то приняла христианскую веру, и Клавдий построил для нее отдельный дом, где она могла молиться и изучать Писание. Девушка была хороша собой и внешне, и внутренне, и стала примером для многих других язычников - они также приняли христианство. Но во времена императора Диоклетиана христиан преследовали. Харитину оклеветали и бросили в тюрьму, а после поддали мучениям. Ее пытались заставить отказаться от веры, но тщетно. Харитина Амисийская погибла с молитвой на устах.

Церковный праздник 5 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святого мученика Фокы Синопского и пророка Ионы.

О чем говорят приметы на 5 октября

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время и какой будет зима:

с березы еще не опали листья - снег выпадет поздно;

клен и черемуха сбросили листья - скоро зима;

на сосне шишек мало - зима будет теплой;

паутина в воздухе - еще долго продержится тепло.

В народном календаре 5 октября - праздник Харитинин день. В старину с этого времени женщины начинали ткать холсты, прясть, вязать и шить.

Что нельзя делать 5 октября

5 октября, как и в другой день, Церковь не одобряет и выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы дня также запрещают лениться, не советуют на Харитину делать предложение и отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 5 октября

Святой Харитине молятся о здоровье своем и своих близких, о хорошей работе, семейном благополучии и достатке в семье. Харитина также считается является покровительницей рукодельниц, ткачих и швей.

Согласно одной из народных примет в этот день нужно постараться вернуть долги - говорят, что тот, кому удастся сделать это, никогда не будет нуждаться в деньгах.

5 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма, Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон.

По старому стилю именины празднуют Петр, Вениамин, Андрей, Макар, Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма.

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