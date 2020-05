5 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

5 мая – 125-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 240 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 5 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день принцесс, Всемирный день общения, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов, День Европы и Всемирный день легочной гипертензии.

Читайте такжеВыходные в мае: когда украинцев снова ждет три дня отдыха подрядВ США празднуют День карикатуриста, День большого сэндвича, День энчилада, День учителя, в Турции - Фестиваль встречи весны, в Мексике - Пятый день мая, в Доминикане - День посадки деревьев, в Японии, Южной Корее - День детей, в Австрии - День борьбы с насилием и расизмом, в Таиланде - День коронации, в Кыргызстане - День Конституции, в Дании, Нидерландах - День освобождения, в Беларуси - День печати, в Чехии - День майского восстания.

Памятные даты 5 мая, годовщины и события

В 1494 году Христофор Колумб высадился на Ямайке.

В 1821 году низложенный император, Наполеон I скончался на острове Святой Елены. По одной из версий, у него был рак желудка. Он был похоронен недалеко от Лонгвуда возле родника Торбет, заросшего ивами. В 1840 году, согласно последней воли Наполеона, его останки были перевезены на фрегате «Бель Пуль» под командованием капитана Шарне во Францию. 15 декабря кортеж проехал по улицам Парижа на глазах миллиона французов. Останки были захоронены в Доме инвалидов в присутствии наполеоновских маршалов. Саркофаг из красного порфира работы Висконти с останками императора Наполеона располагается в крипте собора. Вход в крипту охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 10 мраморных барельефов о государственных деяниях Наполеона и 12 статуй работы Прадье, посвящённых его военным кампаниям.

В 1836 году в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.

В 1842 году произошел «Великий пожар» в Гамбурге. Масштаб потерь был ужасающим. В огне погибло больше 50 человек, почти 20 тысяч осталось без крова, что составило примерно 10% населения. На четверти площади города сгорело более 1700 домов, 102 склада с товарами, были уничтожены 41 улица, три церкви, ратуша, банк, старая биржа и городской архив. 8 мая пожар был побежден. Кстати о казусах. Среди жителей оказалась группа мужчин, около 20 человек, которые нашли самый подходящий для себя выход из положения, устроив среди пожара настоящий «пир во время чумы». Они забрались в винный подвал на Rödingsmarkt, который никто не охранял, и, скандируя: Hugge! Hugge! (приблизительно – «хорошо сидим!») напивались дармовым вином. Все кончилось, когда здание сгорело и обвалилось, похоронив под обломками веселых пьянчужек, этих воистину прожигателей жизни.

В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall – ныне Карнеги-холл. Дирижером концерта на открытии был Петр Чайковский.

В 1919 году в Париже был подписан акт о создании «Лиги обществ Красного Креста» (с ноября 1991 года — «Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца»).

В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel No. 5».

В 1925 году в американском городке Дейтон (штат Теннесси) был арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был окрещен «Обезьяньим» и привлек внимание всего мира. Решением суда Скоупса обязали выплатить штраф в размере 100 долларов (1,5 тысячи долларов на сегодня). Адвокаты подали апелляцию. Верховный суд штата Теннесси, рассмотрев дело, не признал правоты Скоупса, однако отменил приговор по техническим причинам, поскольку штраф установил судья, а не присяжные. В 1963 году Скоупс вышел на пенсию, проработав большую часть своей жизни в нефтяной сфере. В июне 1967-го написал книгу воспоминаний «Center of the Storm: Memoirs of John T. Scopes». Скончался от рака в Шривпорте, Луизиана, 21 октября 1970 года.

В 1949 году представители 10 государств подписали в Лондоне Устав Совета Европы.

В 1951 году в Великобритании был представлен игровой компьютер «Nimrod».

В 1956 году в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

В 1988 году состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 мая чтит память Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Этот день в календаре известен как день Луки, или Луков день. Святой Лука был учеником апостола Павла. Он автор двух книг Нового завета – Евангелия от Луки, а также Деяний апостолов. На Луку высаживали на грядки лук. Это растение считали целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя грешить и сквернословить. 5 мая старались без надобности не ходить в лес, особенно поодиночке. Верили, что в этот день нечистая сила водит в чащах хороводы и может человека с собой увести.

Приметы на 5 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- кукушка закуковала на Лукин день - морозов больше не будет;

- в ночь с 5 на 6 мая заморозки – будет сорок утренних заморозков;

- утро ясное - пора сеять хлеб.

5 мая именины

Именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора и Дмитрия.