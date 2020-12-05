5 декабря – 339-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 26 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 5 декабря 2020

В этот день мир отмечает Самый несносный день в году, Всемирный день ниндзя, День поющих звезд, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), Всемирный день почв, Всемирный день фэтбайка.

В Украине - День работников статистики, в США - День отмены «сухого закона», День торта «Захер», День ванной вечеринки, в Нидерландах - Вечер подарков, в Таиланде - День отца, во Франции - Праздник света в Лионе, на Гаити, в Доминикане - День открытия.

Памятные даты 5 декабря, годовщины и события

5 декабря 1456 года землетрясением был разрушен Неаполь. Погибли 35 тысяч человек.

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеВ 1484 году Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI—XVII веках.

В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1766 году в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом «Кристис». Он на сегодня является лидером мирового арт-рынка. Совместно с аукционным домом «Сотбис» его доля составляет 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.

В 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.

В 1933 году Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США. Она была об отмене сухого закона.

В 1935 году Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин.

В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан. Во время антициклона, принесшего холодную и безветренную погоду, загрязняющие вещества — в основном уголь, которым пользовались жители города, - собрались над Лондоном, образовав толстый слой смога. Это продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями, к 8 декабря достигло четырех тысяч человек, более 100 тысяч человек заболели. Позднее исследования показали, что общее число погибших было значительно больше - около 12 тысяч человек. Великий смог считается самым страшным событием, связанным с загрязнением воздуха, произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на экологические исследования, правительственные действия и общественное информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем. Оно привело к некоторым изменениям в законодательстве, включая принятие в 1956 году Закона о чистом воздухе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского). Другие названия праздника: «Прокопий», «Прокопий зимний», «Филимон», «Вехостав». Обычно к этому дню уже выпадало столько снега, что к деревням было не подобраться, легко можно было заблудиться среди заснеженного поля.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, лучше сдержать свои эмоции и быть благоразумным. Не стоит одалживать ничего соседям. Так вы можете отдать им свое счастье. Постарайтесь не отправляться в дальний путь. Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы когда-то хотели выучить иностранный язык, то сделайте это 5 декабря.

Приметы на 5 декабря

Читайте такжеПраздники в декабре: какие даты будем отмечать в первый месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло - зима будет долгой и снежной;

- в проруби вода поднялась выше льда - скоро наступит оттепель.

5 декабря именины

Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная