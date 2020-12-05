Какой праздник 5 декабря 2020
В этот день мир отмечает Самый несносный день в году, Всемирный день ниндзя, День поющих звезд, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), Всемирный день почв, Всемирный день фэтбайка.
В Украине - День работников статистики, в США - День отмены «сухого закона», День торта «Захер», День ванной вечеринки, в Нидерландах - Вечер подарков, в Таиланде - День отца, во Франции - Праздник света в Лионе, на Гаити, в Доминикане - День открытия.
Памятные даты 5 декабря, годовщины и события
5 декабря 1456 года землетрясением был разрушен Неаполь. Погибли 35 тысяч человек.
Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеВ 1484 году Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI—XVII веках.
В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.
В 1766 году в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом «Кристис». Он на сегодня является лидером мирового арт-рынка. Совместно с аукционным домом «Сотбис» его доля составляет 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.
В 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.
В 1933 году Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США. Она была об отмене сухого закона.
В 1935 году Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин.
В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан. Во время антициклона, принесшего холодную и безветренную погоду, загрязняющие вещества — в основном уголь, которым пользовались жители города, - собрались над Лондоном, образовав толстый слой смога. Это продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями, к 8 декабря достигло четырех тысяч человек, более 100 тысяч человек заболели. Позднее исследования показали, что общее число погибших было значительно больше - около 12 тысяч человек. Великий смог считается самым страшным событием, связанным с загрязнением воздуха, произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на экологические исследования, правительственные действия и общественное информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем. Оно привело к некоторым изменениям в законодательстве, включая принятие в 1956 году Закона о чистом воздухе.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского). Другие названия праздника: «Прокопий», «Прокопий зимний», «Филимон», «Вехостав». Обычно к этому дню уже выпадало столько снега, что к деревням было не подобраться, легко можно было заблудиться среди заснеженного поля.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ругаться, лучше сдержать свои эмоции и быть благоразумным. Не стоит одалживать ничего соседям. Так вы можете отдать им свое счастье. Постарайтесь не отправляться в дальний путь. Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы когда-то хотели выучить иностранный язык, то сделайте это 5 декабря.
Приметы на 5 декабря
Читайте такжеПраздники в декабре: какие даты будем отмечать в первый месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- тепло - зима будет долгой и снежной;
- в проруби вода поднялась выше льда - скоро наступит оттепель.
5 декабря именины
Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.
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