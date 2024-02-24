Какой церковный праздник отмечают 25 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

25 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Тарасия Константинопольского. В народе - Тараса Бессонного. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 25 февраля по старому стилю - в материале.

25 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 февраля по новому стилю (10 марта по старому стилю) - день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

Тарасий жил в VIII-IX веках в Константинополе. Он был знатного рода, получил хорошее образование и оказался при дворе императора Константина VI Порфирородного. Позже стал сенатором при его матери, святой царице Ирине.

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В то время в Церкви господствовали иконоборческие настроения, которым не смог противостоять патриарх Павел и ушел в монастырь. Тогда Тарасию предложили стать новым патриархом, так как он занимал нейтральную позицию в противостоянии священнослужителей. Но сам Тарасий не считал себя достойным этого и долгое время отказывался. В конце концов он согласился, но при условии созыва Вселенского Собора и восстановления иконопочитания. Тарасия поставили патриархом, а немного позже под его председательством состоялся знаменитый Второй Никейский Собор - на нем постановили вернуть почитание икон и разрешили устанавливать в храмах и домах иконы Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых.

Тарасий вел скромную жизнь и запомнился как мудрый, добрый и справедливый патриарх. Он принимал нуждающихся, помогал советом, кровом. Прозвали его Бессонным потому, что он очень мало спал. Умер святой в 806 году, похоронен в устроенном им монастыре на Босфоре. У могилы святого не раз происходили чудесные исцеления верующих.

Праздник 25 февраля по старому стилю - день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского и всей Руси и святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского.

О чем говорят приметы на 25 февраля

По приметам этого дня судили о том, какой будет погода на Пасху и в дальнейшем:

в этот день выпал снег - неделя перед Пасхой будет ненастной;

грачи вьют гнездо - жди скоро хорошую погоду;

вороны каркают - к дождливому лету.

Сны в ночь на 25 февраля старались запомнить - верили, что они предвещают будущее.

Что нельзя делать 25 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, отказывать в помощи и милостыне нуждающимся, обижать людей и животных.

Согласно народным приметам в этот день нельзя ложиться спать днем,так как во сне человек становится уязвим и может заболеть. Чтобы не уснуть, нужно провести день в трудах. Не советуют также что-либо планировать и делать серьезные покупки.

Что можно делать 25 февраля

Святого Тарасия считают покровителем нищих, вдов, больных и сирот. Ему молятся об исцелении от тяжелых болезней, в том числе лихорадки и общей слабости, просят благополучия и счастья для близких.

По приметам, если в этот день поделиться деньгами - к семейному благополучию, чем больше отдашь, тем больше вскоре получишь. Особое внимание уделяли здоровью - если на Тараса начать лечить серьезный недуг, то вскоре забудешь про него.

25 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Тарас, Антон, Федор, Николай, Александр, Евгений.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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