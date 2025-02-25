25 февраля в Украине отмечается сразу два праздника.

Сегодняшняя дата является важной для украинцев - мы отмечаем два больших торжества. Узнайте подробности о том, какой праздник 25 февраля наступает в Украине и в мире, кто из знаменитостей родился в этот день и что строго запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю отмечается праздник сегодня - церковный день памяти святителя Тарасия Константинопольского. По старому стилю верующие чтят митрополита Мелетия Киевского и архиепископа Мелетия Ахтырского. Ранее мы детально писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Сегодня мы чтим труд профессионалов, которые отвечают за обслуживание и ремонт авиационной техники и подготовку к боевым вылетам.

Видео дня

Также сегодняшняя дата известна как День украинской женщины. Праздник предлагают отмечать в день рождения Леси Украинки, одной из самых выдающихся украинок. Законопроект пока не принят, поэтому украинские женщины получают поздравления неофициально.

Из известных украинцев в эту дату родились поэтесса Леся Украинка, писатель Владимир Барвинский, экономист Фёдор Щербина, театральный режиссер Лесь Курбас, хореограф Павел Вирский.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 25 февраля праздник Всемирный день стерилизации животных. Цель этого праздника - распространить сведения о важности кастрации домашних животных и пользе этой процедуры для здоровья кошек и собак.

Также в мире известны сегодня праздники День револьвера, День кохлеарной имплантации, День трагедии советской оккупации Грузии.

Из выдающихся мировых личностей 25 февраля родились путешественник Ибн Батутта, драматург Карло Гольдони, художник Пьер Ренуар, оперный певец Энрико Карузо, музыкант Джордж Харрисон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Тарасов день и Мелетий Рыбный. Этот день считается удачным для рыбной ловли, а блюда из рыбы, по приметам, излечивают болезни желудка.

Святому Тарасу молятся об исцелении болезней. Если в этот день начать лечить недуг, то выздоровление будет быстрым. Также наши предки старались сделать как можно больше добрых дел и пожертвовать милостыню, чтобы добро вернулось в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о запретах этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. 25 февраля нельзя мстить, желать зла другим людям, проявлять жадность и отказывать в помощи. Не рекомендуется делать крупные покупки.

В эту дату известны следующие погодные приметы:

если в течение трех дней до этой даты были морозы, то весна наступит поздно;

солнечный день - к большому урожаю яблок;

если ночью видно много звезд, то уродит пшеница;

вороны и сороки громко каркают - к непогоде.

Погода 25 февраля будет сухой и морозной, с туманами и гололедицей в большинстве областей.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 25 февраля наступает у Ивана и Иллариона.

По старому стилю праздник 25 февраля отмечают Алексей, Антон, Евгений, Мария.

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