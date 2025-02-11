Какой церковный праздник отмечают 12 февраля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, а также отмечают день памяти чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 12 февраля (25 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского и всей Руси и святителя Мелетия, который особо почитаем харьковчанами.

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Митрополит Киевский и всея Руси Алексий жил XIII-XIV веках. Когда ему было 11 лет, он увидел сон-знамение и после этого стал посещать церковные службы. В 15 лет стал монахом и был в подвижничестве более 20 лет.

Затем Алексей стал наместником митрополита и был им в течение 12 лет. В середине XIV века отправился в Константинополь - к Вселенскому патриарху Каллисту, где тот поставил его митрополитом Киевским.

Святитель Алексий известен своим даром чудотворения - как-то он исцелил жену татарского хана и получил за это дары. На протяжении всей жизни митрополит опекал паству, его запомнили как благотворителя, построившего множество храмов и монастырей. После себя святитель оставил переписанное вручную Евангелие.

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Святитель Мелетий (в миру - Михаил Леонтович) родился в 1784 году, в селе под Полтавой. Он учился в семинарии и духовной академии, где был лучшим учеником. После начал преподавать.

В 1820 году в Киево-Братском монастыре Михаил принял монашество под именем Мелетий. Через несколько лет он возглавил Киевскую духовную академию, а чуть позже стал епископом.

Епископ Мелетий возглавлял Пермскую, Иркутскую епархии, часто ездил по приходам, а также основал церкви на севере Камчатки. Но когда его здоровье ухудшилось, Мелетия перевели в Харьковскую епархию.

"Смирение - охранный меч, с ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь неба", - так цитировали епископа современники. Известно, что он был очень скромным человеком и много личных средств жертвовал на благотворительность и духовное образование. Когда владыка умер, то на его похороны собирали всем миром, поскольку, имея большой казенный оклад и большие доходы с епархии, он оставил после себя "всего-навсего 350 рублей ассигнациями, 2 подзорных трубы, два куска бархата, книги, и необходимое нательное белье".

Похоронили епископа сначала в Покровской церкви, а затем перенесли мощи в Благовещенский собор Харькова, где они находятся и сейчас. У мощей и после молитвенного обращения к святителю не раз происходили чудеса исцеления больных. Также, по преданию, в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, Мелетий являлся харьковчанам, предсказывая освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.

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12 февраля по новому церковному календарю чтят память Иверской иконы Божией Матери, которую, по преданию, написал святой апостол и евангелист Лука в дни земной жизни Пресвятой Богородицы.

Образ легко узнать среди других - на щеке у Божьей Матери, которая держит Младенца Иисуса, можно увидеть рану, из которой якобы течет кровь. По преданию, святыню, которая в IX веке хранилась дома у одной вдовы, повредили еретики-иконоборцы. Они ворвались в дом христианки, и один из них копьем ударил по образу Божьей Матери - и из пораженного места потекла кровь. Впрочем, образ все-таки был спасен - Иверская икона Божией Матери попала на святой Афон.

Какой церковный праздник 12 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 февраля

В народе 12 февраля - праздник Алексей Рыбный. Считается, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. Погодные приметы дня такие:

иней с утра на окнах - к перемене погоды, если тепло, то начнутся морозы, если холодно - оттепель;

ветер разыгрался - может быть буран;

туман выпал - лето будет дождливым.

Считается, что если на Алексея холодно, то в марте будет тепло.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 февраля не следует желать зла, ругаться, отказывать в помощи, обижать животных. Церковь порицает лень, ложь, жадность, зависть, месть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют сегодня начинать новых дел и строить планы - считается, что все будет безрезультатно.

Что можно делать 12 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святителям Алексею и Мелетию с просьбами об исцелении. Иверская икона Богородицы считается чудотворной - перед образом молятся при тяжелых обстоятельствах, просят об избавлении от болезней и скорби, утешить в бедах, исцелить душевные раны, уберечь от пожара. По народной примете икону нужно ставить в доме у входа - чтобы защитить жилище от бед и неприятностей.

В этот день принято готовить рыбные блюда. По поверью, в ночь с 11 на 12 февраля люди видят вещие сны.

Кто отмечает день ангела 12 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Антоний, Евгений, Мария, Мелетий.

По старому стилю день ангела у Петра, Максима, Федора, Владимира, Ивана, Василия, Степана, Григория.

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