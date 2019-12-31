Православный календарь на январь-2020: церковные праздники месяца

Среди крупнейших православных праздников января выделяют Рождество и Крещение. Кроме того, 6 января завершается Рождественский пост.

Первый месяц года традиционно знаменуется чередой праздников, старт которым дается еще в декабре. Важное место среди них занимают церковные - дни, которые православный мир старается отмечать по-особенному. В январе 2020 года будем праздновать ряд весомых церковных дней, о которых пойдет речь ниже.

УНИАН собрал сведения о важных православных праздниках второго месяца зимы. Церковные праздники января - в нашей подборке.

Православные праздники в январе

1 января - 35-й день Рождественского поста, день памяти Преподобного Илии Муромца, Святого мученика Вонифатия, Священномученика Ипатия Печерского, целебника, Преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского;

2 января - 36-й день Рождественского поста, день памяти Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Священномученика Игнатия Богоносца;

3 января - 37-й день Рождественского поста, день памяти Мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулианы Никомидийской;

4 января - 38-й день Рождественского поста, день памяти Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы;

5 января - 39-й день Рождественского поста, день памяти Святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста;

6 января - 40-й день Рождественского поста. В этот день крайний раз следует воздерживаться от употребления ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла;

Рождественский сочельник, день памяти Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, Преподобного Николая, монаха;

7 января - Рождество Христово, Рождественские святки 1-й день;

8 января - Попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, день памяти Священномученика Евфимия, епископа Сардийского;

9 января - день памяти Первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона Преподобного Феодора Начертанного, исповедника;

10 января - день памяти 20 000 мучеников;

11 января - день памяти мучеников 14 000 младенцев;

14 января - Обрезание Господне, день памяти Святителя Василия Великого;

15 января - день памяти Преподобного Серафима Саровского, Святого пророка Малахии;

17 января - Собор 70 Апостолов, окончание Рождественских святок;

18 января - Крещенский сочельник;

19 января - Крещение Господне;

20 января - Собор Ионна Предтечи;

22 января - день памяти Преподобного Евстратия, чудотворца;

25 января - День святой Татьяны - покровительницы студентов;

27 января - день памяти равноапостольной Нины;

30 января - день памяти Преподобного Антония Великого.

Рождественский пост 2019-2020

На понедельник, 6 января, приходится окончание Рождественского поста, который начался 28 ноября 2019 года. Принято считать, что Рождественский пост - это время для усердной молитвы к Богу и осуществления добрых дел. Ограничения, предусмотренные по время него, - прежде всего, отказ от употребления мясных и молочных продуктов, а также от яиц. Следующий за окончанием поста день - Рождество Христово. Пост предназначен для того, чтобы войти в 7 января чистыми, свободными от суеты и всего того, что вредит человеческой душе.