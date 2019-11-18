Компания Valve может показать новую VR-игру по вселенной Half-Life уже в следующем месяце

Релиз игры для VR-шлемов Half-Life: Alyx может состояться весной 2020 года

Недавно в сети появились слухи о том, что компания Valve планирует выпустить проект для шлемов виртуальной реальности по вселенной легендарной игры Half-Life. Новинку под названием Half-Life: Alyx покажут на мероприятии The Game Awards 2019, которое пройдёт 13 декабря в Лос-Анджелесе. Сыграть же в Half-Life: Alyx фанаты смогут в марте 2020 года.

Информацию о новой игре от Valve обнародовал инсайдер, который ранее опубликовал точные слухи о Dota Underlords. Об этом пишет издание Dsogaming.

Что такое Half-Life

Первая часть Half-Life вышла в 1998 году и стала настоящей легендой, изменив игровую индустрию. Научно-фантастический шутер стал одной из первых игр, в которых сюжет развивался полностью внутри игрового пространства без использования видеозаставок. В 2004 году вышла Half-Life 2, которую спустя 10 лет на Video Game Awards10 признали лучшей игрой десятилетия. Последний проект по вселенной – Half-Life 2: Episode Two вышел в 2007 году. Несмотря на любовь фанатов и звание «Шутер года», Valve не стали выпускать третий эпизод и третью номерную часть серии, породив тем самым огромное количество шуток про Half-Life 3.

Геймплей Half-Life 2

Согласно утечке, Half-Life: Alyx не будет похожа на традиционный шутер. Игру создавали для исследования возможностей и перспектив виртуальной реальности. Более того, Valve в настоящее время не планирует выпускать более «традиционную» версию проекта, которую могли бы запускать обычные владельцы ПК, играющие без VR-шлемов.

Также в случае удачи с Half-Life: Alyx, компания Valve планирует выпустить больше игр по франшизе Half-Life. По словам инсайдера, движок игры уже готов, но какие это будут игры и когда выйдут – неизвестно. Вначале разработчики хотят посмотреть на реакцию сообщества.