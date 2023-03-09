Когда сажать сельдерей на рассаду и как правильно это сделать, чтобы он вырос.

Ароматный и любимый многими сельдерей можно вырастить самому - не только листовой, но и черешковый и корневой, если его посадить через рассаду. Рассказываем, как и когда сажать сельдерей на рассаду, какие семена лучше взять и когда пересаживать на огород.

Ранее мы рассказывали, когда нужно сеять на рассаду баклажаны.

Как выбрать семена сельдерея

Сельдерей бывает трёх видов - корневой, листовой и черешковый. Корневой сельдерей - это корнеплод, листовой выращивают ради листьев, а черешковый - чтобы получить стебель. Сеять и выращивать их нужно одинаково, отличаются только сроки созревания. Например, ранний сельдерей дает урожай через 120-150 дней, среднеспелый - через 150-180 дней, поздний - через 180-200 дней.

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Покупая семена, берите те, которые "посвежее" - взойдут лучше. Также опытные огородники советуют брать семена гибридов сельдерея - они более устойчивы к болезням, вредителям и погоде. Обычно на упаковке их маркируют F1.

Когда сажать сельдерей на рассаду

Когда сеять корневой сельдерей на рассаду, а когда черешковый и листовой? Корневой сельдерей сеют, начиная в конце января - начале марта, а черешковый и листовой - с середины февраля и до середины марта. Здесь нужно учесть один момент: от появления всходов до сбора урожая сельдерея проходит от 120 до 180 дней (4-6 месяцев) в зависимости от сорта.

Как сеять сельдерей на рассаду

Перед посевом нужно подготовить семена сельдерея, грунт и найти подходящие емкости.

Семена сельдерея нужно предварительно замочить в 1%-ном растворе марганцовки (цвет должен быть светло розовым) на 45 минут - так мы их обеззараживаем. Затем семена нужно просушить.

Грунт можно купить универсальный, который подходит для рассады. Можно подготовить его и самостоятельно: взять компост, торф и песок в пропорциях 2:2:1. Перед посадкой грунт нужно увлажнить.

Для посева подойдут контейнеры высотой 7–10 см с дренажными отверстиями.

Сеять сельдерей просто: нужно постараться равномерно распределить его по поверхности грунта. Присыпать сверху землей не нужно - затяните контейнер сверху пищевой пленкой или пакетом, чтобы создать эффект парника. Поставьте емкость в тёплое место, где температура будет +25ºС.

Как ухаживать за рассадой сельдерея

Всходы сельдерея появляются через 1-3 недели. Тогда нужно будет снять укрытие и поставить его в более прохладное, но хорошо освещенное место +18-20 ºС. Росткам сельдерея нужно не менее 12 часов света в сутки - если рассада сельдерея вытянулась, это может значить, что ей не хватает света.

Поливать всходы нужно по мере подсыхания грунта и очень аккуратно между ростками, чтобы не повредить их. Чем старше сельдерей, тем чаще его нужно будет поливать.

Пикировать (пересаживать) сельдерей можно через 1,5-2 месяца. Для этого можно взять пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями. Из рассады нужно будет аккуратно выбрать наиболее крепкие ростки и пересадить их - по 1 в стаканчик. После рассаду нужно полить.

Когда высаживать рассаду сельдерея в грунт

За неделю до высадки в открытый грунт рассаду нужно будет закалить: выносить ее на 2 часа на балкон или на веранду, и каждый день увеличивать это время на 2 часа.

Пересаживать рассаду сельдерея можно, когда саженцы будут 10-15 см высотой и у них будет 5-6 пар настоящих листиков - делать это нужно где-то в середине мая. Лучше все-таки ориентироваться по погоде - почва на это время должна прогреться до +10ºС.

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