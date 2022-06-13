Как помочь животным в жару / фото depositphotos.com

Наши домашние питомцы страдают от жары не меньше нас. Но если человек хотя бы может легко одеться, то животное никак не может снять свою "шубку". Как и люди, коты и собаки могут получить тепловой удар, ожоги подушечек лап и даже остановку сердца от жары.

Определить, что животному жарко, просто: оно мало ест, не реагирует на команды, постоянно лежит и тяжело дышит. При рвоте, сильном учащении пульса или потере сознания питомца нужно срочно показать ветеринару.

Как помочь собаке во время жары

Чтобы собака не перегрелась летом и не получила проблем с самочувствием, придерживайтесь следующих правил в жаркие дни.

  • Обеспечьте собаке постоянный доступ к чистой прохладной воде. Берите с собой бутылку с водой для животного на прогулку.
  • Не оставляйте питомца одного в запертой машине, особенно если окна закрыты.
  • Наденьте на пса мокрую бандану или намочите ошейник.
  • Чаще мойте миску для еды, чтобы остатки корма не гнили на жаре.
  • Не позволяйте собаке лежать на горячем асфальте, чтобы она не обожгла лапы. Лучше отведите её к траве.
  • В жаркое время года можно подстричь шерсть собаке, но полностью сбривать не стоит - волоски защищают от перегрева. Собак с длинной шерстью летом важно регулярно расчесывать.
  • Сократите время прогулок и физической активности с собакой. Особенно это касается уязвимых к перегреву пород, таких как бульдоги и мопсы.
  • В жару собаку можно искупать в бассейне или природном водоеме.

Как помочь коту во время жары

Многие коты становятся вялыми и теряют аппетит в жару. Перегрев особенно опасен для животных с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и приплюснутой мордой. Тяжелее жару переносят пожилые коты. УНИАН даст несколько советов по уходу за питомцем летом.

  • Обеспечьте коту постоянный доступ к воде и меняйте воду не реже двух раз в день.
  • Чаще давайте животному влажный корм вместо сухого, или размачивайте сухой.
  • Купите коту специальную охлаждающую подстилку.
  • Не брейте и не подстригайте кота. Шерсть защищает животное от перегрева. Длинношерстных любимцев летом важно расчесывать.
  • Если открываете окна для проветривания - обязательно закрепите на окне защитную сетку.
  • Выбрасывайте корм, если кот не доел его, поскольку еда быстро портится на жаре.
  • Чтобы комната меньше нагревалась от солнца, плотно закрывайте шторы.
  • Если коту жарку, можно смочить ему водой подушечки лап и живот.

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