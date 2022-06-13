Как помочь питомцам в жаркое время года и защитить их от перегрева - читайте на УНИАН.

Наши домашние питомцы страдают от жары не меньше нас. Но если человек хотя бы может легко одеться, то животное никак не может снять свою "шубку". Как и люди, коты и собаки могут получить тепловой удар, ожоги подушечек лап и даже остановку сердца от жары.

Определить, что животному жарко, просто: оно мало ест, не реагирует на команды, постоянно лежит и тяжело дышит. При рвоте, сильном учащении пульса или потере сознания питомца нужно срочно показать ветеринару.

Как помочь собаке во время жары

Чтобы собака не перегрелась летом и не получила проблем с самочувствием, придерживайтесь следующих правил в жаркие дни.

Обеспечьте собаке постоянный доступ к чистой прохладной воде. Берите с собой бутылку с водой для животного на прогулку.

Не оставляйте питомца одного в запертой машине, особенно если окна закрыты.

Наденьте на пса мокрую бандану или намочите ошейник.

Чаще мойте миску для еды, чтобы остатки корма не гнили на жаре.

Не позволяйте собаке лежать на горячем асфальте, чтобы она не обожгла лапы. Лучше отведите её к траве.

В жаркое время года можно подстричь шерсть собаке, но полностью сбривать не стоит - волоски защищают от перегрева. Собак с длинной шерстью летом важно регулярно расчесывать.

Сократите время прогулок и физической активности с собакой. Особенно это касается уязвимых к перегреву пород, таких как бульдоги и мопсы.

В жару собаку можно искупать в бассейне или природном водоеме.

Как помочь коту во время жары

Многие коты становятся вялыми и теряют аппетит в жару. Перегрев особенно опасен для животных с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и приплюснутой мордой. Тяжелее жару переносят пожилые коты. УНИАН даст несколько советов по уходу за питомцем летом.

Обеспечьте коту постоянный доступ к воде и меняйте воду не реже двух раз в день.

Чаще давайте животному влажный корм вместо сухого, или размачивайте сухой.

Купите коту специальную охлаждающую подстилку.

Не брейте и не подстригайте кота. Шерсть защищает животное от перегрева. Длинношерстных любимцев летом важно расчесывать.

Если открываете окна для проветривания - обязательно закрепите на окне защитную сетку.

Выбрасывайте корм, если кот не доел его, поскольку еда быстро портится на жаре.

Чтобы комната меньше нагревалась от солнца, плотно закрывайте шторы.

Если коту жарку, можно смочить ему водой подушечки лап и живот.

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