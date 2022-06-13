Наши домашние питомцы страдают от жары не меньше нас. Но если человек хотя бы может легко одеться, то животное никак не может снять свою "шубку". Как и люди, коты и собаки могут получить тепловой удар, ожоги подушечек лап и даже остановку сердца от жары.
Определить, что животному жарко, просто: оно мало ест, не реагирует на команды, постоянно лежит и тяжело дышит. При рвоте, сильном учащении пульса или потере сознания питомца нужно срочно показать ветеринару.
Как помочь собаке во время жары
Чтобы собака не перегрелась летом и не получила проблем с самочувствием, придерживайтесь следующих правил в жаркие дни.
- Обеспечьте собаке постоянный доступ к чистой прохладной воде. Берите с собой бутылку с водой для животного на прогулку.
- Не оставляйте питомца одного в запертой машине, особенно если окна закрыты.
- Наденьте на пса мокрую бандану или намочите ошейник.
- Чаще мойте миску для еды, чтобы остатки корма не гнили на жаре.
- Не позволяйте собаке лежать на горячем асфальте, чтобы она не обожгла лапы. Лучше отведите её к траве.
- В жаркое время года можно подстричь шерсть собаке, но полностью сбривать не стоит - волоски защищают от перегрева. Собак с длинной шерстью летом важно регулярно расчесывать.
- Сократите время прогулок и физической активности с собакой. Особенно это касается уязвимых к перегреву пород, таких как бульдоги и мопсы.
- В жару собаку можно искупать в бассейне или природном водоеме.
Как помочь коту во время жары
Многие коты становятся вялыми и теряют аппетит в жару. Перегрев особенно опасен для животных с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и приплюснутой мордой. Тяжелее жару переносят пожилые коты. УНИАН даст несколько советов по уходу за питомцем летом.
- Обеспечьте коту постоянный доступ к воде и меняйте воду не реже двух раз в день.
- Чаще давайте животному влажный корм вместо сухого, или размачивайте сухой.
- Купите коту специальную охлаждающую подстилку.
- Не брейте и не подстригайте кота. Шерсть защищает животное от перегрева. Длинношерстных любимцев летом важно расчесывать.
- Если открываете окна для проветривания - обязательно закрепите на окне защитную сетку.
- Выбрасывайте корм, если кот не доел его, поскольку еда быстро портится на жаре.
- Чтобы комната меньше нагревалась от солнца, плотно закрывайте шторы.
- Если коту жарку, можно смочить ему водой подушечки лап и живот.