Это позволит не только побороть конденсат, но и предотвратить его.

Возникновение конденсата в помещении является очень частой проблемой. В некоторых случаях влажность в помещении невозможно предотвратить. Например, когда принимаете душ, готовите еду или сушите белье, а ведь это даже не учитывает потоотделение или дыхание, что тоже насыщает воздух влагой.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно менять мочалку для душа.

Как легко побороть конденсат

Стюарт Смит, эксперт по качеству воздуха в помещениях Zehnder Group UK, рассказал Еxpress, что весной решить эту проблему становится очень легко.

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Обычно конденсация происходит, когда теплый влажный воздух встречается с более прохладными поверхностями, например, пар в ванной и холодный подоконник.

По его словам, лучшее средство от конденсата на окнах - это проветривание.

"Самый эффективный естественный метод удаления избыточной влажности, которая может привести к появлению плесени, — это простое открытие окон. Это обеспечивает естественную циркуляцию воздуха вокруг объекта, помогая удалять и извлекать влагу, которая создает идеальную среду для развития плесени", - объяснил он.

Без полноценной вентиляции влага скапливается в помещении. В осенне-зимний период, когда закрыты окна и включено отопление, этот вариант теряет всякую привлекательность, чего не скажешь о весне.

В то же время плесень на подоконниках, стенах, потолках и даже за плотно стоящей мебелью может быть чрезвычайно токсичной. Она будет вредить не только здоровью, но и благополучию.

Как предотвратить появление конденсата

Стюарт подчеркнул, что хорошей отправной точкой является обеспечение непрерывной циркуляции воздуха. Нужно заняться вытяжкой и вентиляцией в вашем жилище.

Это и открытые окна вместе обеспечат приток свежего воздуха и вытягивание влаги.

По мнению эксперта, сосредоточиться стоит на кухне и ванной, ведь там обычно ситуация сложнее все.

Николас Донниторн, технический менеджер компании Rentokil Property Care в Великобритании, советует "открывать окна и двери не менее чем на 10 минут в день, особенно после приготовления пищи или принятия душа".

Также он рекомендует воздержаться от сушки одежды на батареях - это не только блокирует тепло и циркуляцию воздуха, но и становится источником большого количества водяного пара.

Вместо этого Николас предлагает сушить одежду на улице или в помещении, которое хорошо проветривается.

Стюарт отмечает, что от конденсата на окнах могут помочь комнатные растения.

"Некоторые комнатные растения могут помочь снизить уровень влажности в помещении. Такие растения, как спатифиллумы, змеевидные и паукообразные растения, алоэ вера и бостонские папоротники известны своей способностью поглощать влагу из воздуха", - говорит он.

Это поможет снизит избыточную влажность в помещениях и естественным образом регулировать ее.

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