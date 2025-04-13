Деликатный режим подходит не для всех типов вещей.

Многие люди во время стирки вещей задаются вопросом, какой цикл стирки лучше использовать. Поэтому большинство использует часто деликатный режим, когда сомневается по этому вопросу. Однако деликатная стирка не всегда является лучшим выбором для некоторой одежды. Об этом пишет эксперт по уборке Джоли Керр для Better Homes and Gardens.

Что такое деликатная стирка?

"Различные настройки стиральной машины обеспечивают различные условия воды, цикла и механического воздействия. Температура воды может варьироваться от холодной до горячей, в зависимости от настроек стиральной машины. Скорость цикла, как стирки, так и отжима, а также продолжительность всего цикла также определяется выбранной вами настройкой. Деликатные циклы, как правило, имеют меньшую продолжительность, чем обычные циклы или циклы для интенсивной стирки", - объяснила эксперт.

По словам Керр, обычно есть три цикла стирки: обычный, постоянного отжима и деликатной стирки. Обычный цикл является быстрым, то есть и стирка, и отжим происходят на высокой скорости. Режим постоянного отжима - быстрый/медленный, а это означает, что цикл стирки происходит быстро, а отжим медленно, благодаря чему он становится идеальным для тканей, которые склонны к сминанию.

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"Для сравнения, деликатный режим - это медленный/медленный цикл. Это лучший выбор для тонких или деликатных тканей, а также для украшенной одежды, которая может быть повреждена при быстрой стирке. Деликатная стирка, как правило, короче, чем другие режимы стирки, и использует только холодную воду", - отметила специалист.

Что можно стирать в режиме деликатной стирки?

Деликатная стирка является лучшим выбором для тканей, которые можно легко повредить, а также для некоторых типов одежды, требующих бережного отношения, к примеру, бюстгальтеров или купальников. Поэтому Керр назвала ткани и изделия, которые можно стирать в таком режиме:

кружево;

нейлон;

шелк;

шерсть;

бюстгальтеры;

женское белье;

купальники;

одежда для тренировок;

легкий трикотаж;

свитера;

одежда с украшениями, такими как пайетки, вышивка или хрупкие пуговицы;

кроссовки.

Что нельзя стирать в режиме деликатной стирки?

Эксперт советует не использовать деликатный режим для стирки больших или очень загрязненных вещей.

Медленный, короткий цикл и холодная вода не очистят эти вещи так же хорошо, как обычный или интенсивный цикл стирки", - отметила Керр.

Поэтому она назвал вещи, которые не стоит стирать на таком режиме:

простыни;

полотенца;

рабочая одежда на открытом воздухе;

джинсы;

свитера и толстовки;

зимнее пальто;

вещи, которыми пользовался больной.

Другие советы экспертов по стирке

Ранее эксперты рассказали, как стирать обувь в стиральной машине, чтобы не повредить ее. По их словам, твердые подошвы или металлические люверсы могут повредиться, ударяясь о барабан.

Также стало известно, какие вещи никогда нельзя стирать с кондиционером для белья. В частности они советуют перед стиркой всегда проверять этикетку по уходу за одеждой или предметом домашнего обихода.

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