Что делать, чтобы куры хорошо неслись и не клевали яйца - УНИАН собрал лучшие советы.

В Украине значительно подорожали яйца, поэтому содержать домашних кур сейчас очень выгодно. Владельцы птиц знают, что с наступлением морозов куры начинают нестись гораздо хуже, чем летом. УНИАН рассказал, как помочь птицам нести больше яиц.

Проведите свет в курятник

Владельцами птиц проверено: куры несут гораздо больше яиц, если у них есть освещение в курятнике. Достаточно одной небольшой лампы или фонарика с солнечной батареей. Включайте свет на ночь - и яиц станет заметно больше. Также при свете лампочки удобнее собирать яйца и убирать загон.

Проследите, чтобы куры не клевали яйца

Многие куры с аппетитом съедают свои собственные яйца, которых и так мало осенью. Чтобы отучить их от этой дурной привычки, оборудуйте гнездо так, чтобы несушка не видела свои яйца после снесения. Для этого положите горизонтально бочку и накройте сверху вход тяжелой тканью. Птицы не увидят свои яйца в темноте и не будут их клевать.

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Часто куры съедают яйца из-за недостатка белка в организме. В таком случае можно добавить в корм рыбную муку или измельченные вареные яйца.

Добавьте витамины в рацион кур

С наступлением морозов и увяданием зелени у птиц возникает дефицит витаминов в организме. Если обогатить их рацион, то они станут гораздо лучше нестись. Для этого добавьте в корм ракушняк, свежие овощи, зерна пшеницы. Также куры очень любят крапиву, сорняки и листья свеклы.

Поставьте курицам таз с песком

Куры могут отказываться нести яйца из-за того, что у них завелись паразиты в перьях. Птицы чистят свои перья песком, поэтому в курятник рекомендуется поставить большой таз с песком. В нем несушки будут купаться и спать.

Ускорьте линьку кур

Раз в год куры линяют - обычно это происходит в конце осени. В этот период они перестают нести яйца, поскольку тратят всю энергию на линьку и сил на снесение яиц не остается. Владельцы птиц могут ускорить линьку. Для этого добавляют белок в корм (мясокостную муку, сухое молоко и т.п.), подкармливают семечками и кукурузой. Также ветеринар может посоветовать препараты для ускорения линьки птиц.

Давайте курам больше влажной еды

На сухом зерне и комбикормах куры несутся хуже. Чтобы получить больше яиц, кормите несушек сезонными овощами и влажной едой: тыквой, кабачками, кормовой тыквой, кукурузой. Зимой для кур варят картошку с зерном, а затем толкут с зерновыми отрубями.

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