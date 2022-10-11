К началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составляла около 35 грн.

В этом году динамика цен на яйца показывает большие колебания, а на рост цены повлияло несколько факторов.

Об этом говорится в заявлении Минагрополитики.

Так, к началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составила около 35 грн. В мае-июне цена на них упала ниже себестоимости – до 16,5-17 грн.

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В июле-августе она несколько выровнялась, но все же оставалась на уровне себестоимости и составила 25,5-26 грн. В сентябре – начала снова расти, в течение месяца вернувшись и даже достигнув довоенной отметки в 30 грн. В октябре она увеличилась по сравнению с сентябрем еще на 23,5%.

На рост цен повлияло несколько факторов. Во-первых, сезонность. Во-вторых, из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий.

В-третьих, из-за стремительного падения цен летом ниже себестоимости в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве. Также, в условиях войны была частично приостановлена ​​инкубация яйца для получения молодняка птицы.

Цены на яйца в Украине:

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

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