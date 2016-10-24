Могерини опровергла информацию о пребывании чиновников ЕС в самолете, который разбился на Мальте

Об этом она сообщила в Twitter.

"Чиновники ЕС не имеют отношения к самолету, который потерпел авиакатастрофу на Мальте. Полет не был связан с любой деятельностью ЕС", - заявила Могеріні.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU активность — Federica Mogherini (@FedericaMog) 24 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, ранее иностранные СМИ информировали, что на Мальте разбился самолет с чиновниками европейского агентства Frontex на борту.

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В частности, отмечалось, что погибли по меньшей мере 5 человек. Самолет должен был лететь в направлении ливийского города Мисурата.