Могерини опровергла информацию о пребывании чиновников ЕС в самолете, который разбился на Мальте

11:53, 24 октября 2016
Происшествия
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини опровергла информацию о пребывании чиновников Европейского агентства по охране внешних границ стран-членов ЕС (Frontex) на борту разбившегося самолета на Мальте.

Могеріні заявила, что чиновники ЕС не имеют отношения к самолету

Об этом она сообщила в Twitter.

"Чиновники ЕС не имеют отношения к самолету, который потерпел авиакатастрофу на Мальте. Полет не был связан с любой деятельностью ЕС", - заявила Могеріні.

Как сообщал УНИАН, ранее иностранные СМИ информировали, что на Мальте разбился самолет с чиновниками европейского агентства Frontex на борту.

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В частности, отмечалось, что погибли по меньшей мере 5 человек. Самолет должен был лететь в направлении ливийского города Мисурата.

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