Могерини опровергла информацию о пребывании чиновников ЕС в самолете, который разбился на Мальте
11:53, 24 октября 2016Происшествия
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини опровергла информацию о пребывании чиновников Европейского агентства по охране внешних границ стран-членов ЕС (Frontex) на борту разбившегося самолета на Мальте.
Могерини заявила, что чиновники ЕС не имеют отношения к самолету / twitter.com/eddydeg
Об этом она сообщила в Twitter.
"Чиновники ЕС не имеют отношения к самолету, который потерпел авиакатастрофу на Мальте. Полет не был связан с любой деятельностью ЕС", - заявила Могеріні.
No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU активность— Federica Mogherini (@FedericaMog) 24 октября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, ранее иностранные СМИ информировали, что на Мальте разбился самолет с чиновниками европейского агентства Frontex на борту.
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В частности, отмечалось, что погибли по меньшей мере 5 человек. Самолет должен был лететь в направлении ливийского города Мисурата.
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