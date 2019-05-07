Звонят с личных номеров моей команды: певица рассказала о поисках угнанного авто (фото)

У звезды украинского шоу-бизнеса Оли Цибульской украли автомобиль 5 мая. Певица сообщила об этом в социальной сети.

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О том, что ворам удалось украсть автомобиль Оли Цибульской, который она припарковала на улицах Киева, певица сообщила на своей странице в Instagram сразу же после кражи.

В комментарии "LifeStyle 24" Оля Цибульская рассказала, при каких именно обстоятельствах это произошло и что даже в такие моменты находятся те, которые хотят нажиться на чужом горе.

Так, с момента кражи машины на ее личный номер начали звонить аферисты, требуя "огромную сумму денег, угрожая, что уничтожат машину, которая якобы находится у них".

"Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы. Конечно, все это впоследствии оказывается манипуляцией. И никому не желаю оказаться в подобной ситуации. Сейчас я и моя команда активно собираем всю информацию и общаемся с профессионалами, которые, как и я, не собираются закрывать глаза на тот ужас, который массово происходит ежедневно, и не только в столице", - добавила она.

Кроме того, Оля отметила, что "совсем скоро будет готова поделиться реально шокирующими деталями, которых, к сожалению, не знала сама раньше".

Ранее певица рассказывала, при каких условиях у нее украли автомобиль.

"Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали авто рядом на 2 часа. После развлечений вернулись и увидели, что авто нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли авто. Но это не более, чем афера", - прокомментировала кражу Оля Цибульская.