Первая часть игры в свое время была консольным эксклюзивом Xbox 360.

Новая часть знаменитой серии шутеров BioShock может стать эксклюзивом консоли PlayStation 5.

Об этом в подкасте Xbox Era заявил инсайдер Ник Бейкер, известный под псевдонимом Shpeshal_Nick.

По словам Бейкера, сделку об эксклюзивности предложила компания Sony. Однако разработчики еще не приняли окончательное решение. Также неясно, речь идет о постоянной или временной эксклюзивности.

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Впрочем, инсайдер напомнил, что первая часть BioShock в свое время была консольным эксклюзивом Xbox 360. А на PS3 ее выпустили только спустя год после релиза. Вполне вероятно, что если разработчики согласятся на сделку с Sony, то первый год игра будет доступна только на PlayStation 5.

Напомним, что издателем новой части BioShock выступает компания 2K, а разрабатывает игру студия Cloud Chambers с офисами в Сан-Франциско и Монреале. Разработку возглавила Келли Гилмор, у которой 22-летний стаж в игровой индустрии и более 40 созданных игр, включая серии Civilization и Xcom.

Новая BioShock создается на движке Unreal Engine 5. На данный момент неизвестно – это будет номерная часть или спин-офф.

Подробней про серию Bioshock

Bioshock – это трилогия приключенческих шутеров от первого лица с элементами RPG и научной фантастики. Серия оказала большое влияние на игровую индустрию и разошлась тиражом свыше 25 миллионов копий. Первая часть Bioshock получила 96 баллов на агрегаторе Metacritic, благодаря увлекательному геймплею и интересному сюжету. Bioshock 2 получила 88 баллов на Metacritic, а Bioshock Infinite – 94 балла.

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Автор: Сергей Коршунов