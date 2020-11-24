По мнению Борнякова, есть игры, которые вредят государственным интересам.

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков выступил с идеей создать в стране действенный механизм запрета видеоигр. По мнению чиновника, некоторые тайтлы могут вредить национальным интересам страны.

Об этом Борняков сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья, хочу услышать ваше мнение – нужен ли в Украине действенной механизм запрета компьютерных игр, которые вредят национальным интересам государства? Поясню, о чем я... Возьмем, к примеру, часть известной компьютерной игры Call of Duty (Warzone – УНИАН), в сюжете которой – условная война в Донбассе. Красивая графика, реалистичный сюжет и мы уже привыкли к постоянному противостоянию РФ и США в кинематографе, играх. И, возможно, хорошо, что о событиях в Украине и их последствиях будут во всем мире. Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, нет", – заявил Борняков.

В результате замминистра цифровой трансформации предложил запрещать видеоигры, которые "пропагандируют ликвидацию независимости Украины или имеют сюжет, связанный с деятельностью государства-агрессора, и эта деятельность представлена как положительная".

Под своим постом в комментариях чиновник тут же привел в пример Россию, где по его словам Call of Duty: Warzone запрещена. Однако это не совсем так. Игра в РФ недоступна к продаже только на консолях PlayStation. Решение не выпускать шутер принимал платформодержатель – Sony – на основе отзывов российских игроков о том, что в игре много русофобии.

В то же время на других платформах – ПК и Xbox One/Series X игра доступна. Так как решение о релизе на данных площадках принимал непосредственный издатель шутера, компания Activision.

Многие люди в комментариях не согласились с идеей Борнякова. Пользователи заметили, что Call of Duty: Warzone не вредит национальным интересам, а помогает придать большей огласке ситуацию на Донбассе.

В качестве альтернативы некоторые комментаторы предложили создать аналог ESRB – американской комиссии, определяющей возрастной рейтинг для видеоигр.

Также комментаторы заметили, что любой подобный запрет приведет только к усилению интереса геймеров. В результате многие будут качать игру нелегально с торрентов. В таком случае это приведет не только к большему распространению "неугодной игры", но и потере налогов с продаж легальных копий.

Что такого в Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва". Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке. Однако это не должно вызывать удивлений, так как создатели Call of Duty в разных частях серии берут за основу сюжетов реальные военные конфликты.

Warzone вышла 10 марта 2020 года и всего за три дня после релиза ее скачало 15 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов