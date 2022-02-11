Соответствующее заявление сделал глава издательства Take-Two Interactive.

GTA Online, мультиплеер GTA V, пользуется колоссальной популярностью. Он способствует продажам проекта и постоянно генерирует прибыль. На этом фоне многие пользователи начали думать, что Rockstar Games постепенно начнет выпускать только онлайн-игры. Однако недавно сомнения аудитории развеял генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник. Руководитель материнской компании Rockstar сообщил, что студия продолжит реализовывать сюжетные кампании в своих играх.

Соответствующее заявление глава сделал в недавнем интервью. Как передает портал Mp1st, в комментарии Зельника сказано: "Rockstar известна своими сюжетами, и да, Rockstar также известна своими фантастическими играми с открытым миром. Очевидно, что они делают и то и другое очень хорошо. И The Contract [обновление для GTA Online — прим.] показывает, как вы только что сказали, что потребители действительно в восторге от способности Rockstar рассказывать истории, и в то же время у нас был отличный квартал с Grand Theft Auto Online".

Зельник подтвердил, что "рок-звезды" продолжат радовать пользователей сюжетными кампаниями и онлайн-режимами с длительной поддержкой. Все это появится и в GTA 6, разработку которой официально подтвердили на прошлой неделе. Отдельно руководитель высказался об одиночных проектах. Он заявил, что не верит в их смерть и придерживается противоположной позиции.

Что известно о GTA 6

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений.

Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

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