Шанс был один на миллион.

Фанаты Grand Theft Auto Online регулярно выполняют сумасшедшие трюки в любимой игре. Например, месяц назад энтузиасты сделали комбинированный фокус, который нарушает законы физики. А недавно очередным достижением из этой категории отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом Aggressive_Finding_7. Он смог сбить самолет, будучи за рулем гоночного автомобиля.

Читайте такжеКартели вербуют людей для перевозки наркотиков в GTA Online и других известных играхТрюк можно увидеть в ролике ниже. Пользователь приехал в аэропорт на своей машине и начал быстро разгоняться на взлетной полосе. Затем Aggressive_Finding_7 ушел в занос, наехал на препятствие и перевернулся. В этот момент автомобиль продолжал двигаться вверх дном благодаря инерции.

Спустя несколько секунд произошел баг с физикой, который подкинул машину игрока в воздух. Он устремился ввысь и столкнулся с истребителем. Это привело к тому, что у самолета загорелось правое крыло. Дальнейшие действия пилота в ролике не показаны, но он наверняка был вынужден совершить аварийную посадку.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Летом прошлого года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

Вас також можуть зацікавити новини: