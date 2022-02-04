Наконец-то появилась первая официальная информация о Grand Theft Auto 6.

Вокруг GTA 6 витало много слухов. Инсайдеры неоднократно подтверждали, что Rockstar Games работает над новой частью и даже делились деталями. Однако официальная информация об игре не поступала до сегодняшнего дня. "Рок-звезды" внезапно подтвердили, что Grand Theft Auto 6 находится в производстве. А еще разработчики объявили дату релиза некстген-версии пятой части.

В свежем заявлении на сайте Rockstar сказано: "Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, что многие из вас спрашивали нас о новой части серии Grand Theft Auto. В каждом новом проекте мы всегда стремимся значительно превзойти то, что было создано ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями, как только они будут готовы, так что следите за новостями".

Читайте такжеПо словам инсайдера, в 2022 году Rockstar анонсирует новую игру – возможно, GTA 6Что касается версии GTA V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, то она выйдет 15 марта. На консолях текущего поколения игра обзаведется несколькими графическими режимами с поддержкой 4К и кадровой частоты до 60 кадров/с, а также множеством улучшений. К ним относятся подтянутые текстуры, увеличенная дальность прорисовки, трассировка лучей и опции HDR. Отдельно разработчики отметили, что некстген-версия Grand Theft Auto V задействует все преимущества новых приставок. Они перечислили более быстрые загрузки, 3D-звук и тактильную вибрацию на PS5. Пользователям будет доступен разовый перенос прогресса в улучшенную GTA V с PS4 и Xbox One.

Подробности GTA Online на PS5, Xbox Series X и Series S

Мультиплеер Grand Theft Auto V тоже получит ряд новшеств. Одно из них — возможность подключаться к онлайну без необходимости проходить пролог в сюжетной кампании.

В GTA Online на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S разработчики подготовили систему карьеры для новых игроков. После входа в проект они смогут выбрать одну из четырех профессий, а также получат значительную сумму денег для покупки недвижимости, машин и оружия. Это упростит адаптацию в GTA Online.

Другим игрокам разрешат перезапустить своих персонажей, чтобы воспользоваться преимуществами системы карьеры.

Разработчики добавят новый автомагазин Hao's Special Works. Сервис позволит сделать свои машины "элитными", то есть улучшить их характеристики.

На PS5 GTA Online будет доступна бесплатно в течение трех месяцев после запуска.

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