Вокруг GTA 6 витало много слухов. Инсайдеры неоднократно подтверждали, что Rockstar Games работает над новой частью и даже делились деталями. Однако официальная информация об игре не поступала до сегодняшнего дня. "Рок-звезды" внезапно подтвердили, что Grand Theft Auto 6 находится в производстве. А еще разработчики объявили дату релиза некстген-версии пятой части.
В свежем заявлении на сайте Rockstar сказано: "Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, что многие из вас спрашивали нас о новой части серии Grand Theft Auto. В каждом новом проекте мы всегда стремимся значительно превзойти то, что было создано ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями, как только они будут готовы, так что следите за новостями".
Читайте такжеПо словам инсайдера, в 2022 году Rockstar анонсирует новую игру – возможно, GTA 6Что касается версии GTA V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, то она выйдет 15 марта. На консолях текущего поколения игра обзаведется несколькими графическими режимами с поддержкой 4К и кадровой частоты до 60 кадров/с, а также множеством улучшений. К ним относятся подтянутые текстуры, увеличенная дальность прорисовки, трассировка лучей и опции HDR. Отдельно разработчики отметили, что некстген-версия Grand Theft Auto V задействует все преимущества новых приставок. Они перечислили более быстрые загрузки, 3D-звук и тактильную вибрацию на PS5. Пользователям будет доступен разовый перенос прогресса в улучшенную GTA V с PS4 и Xbox One.
Подробности GTA Online на PS5, Xbox Series X и Series S
- Мультиплеер Grand Theft Auto V тоже получит ряд новшеств. Одно из них — возможность подключаться к онлайну без необходимости проходить пролог в сюжетной кампании.
- В GTA Online на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S разработчики подготовили систему карьеры для новых игроков. После входа в проект они смогут выбрать одну из четырех профессий, а также получат значительную сумму денег для покупки недвижимости, машин и оружия. Это упростит адаптацию в GTA Online.
- Другим игрокам разрешат перезапустить своих персонажей, чтобы воспользоваться преимуществами системы карьеры.
- Разработчики добавят новый автомагазин Hao's Special Works. Сервис позволит сделать свои машины "элитными", то есть улучшить их характеристики.
- На PS5 GTA Online будет доступна бесплатно в течение трех месяцев после запуска.