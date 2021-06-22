Чемпионат The International 10 должен начаться 5 августа.

Крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2, The International 10, не пройдет в этом году в Стокгольме. Власти Швеции не дали добро на проведения мероприятия.

Об этом на своем сайте сообщила студия Valve.

Турнир TI10 изначально должен был пройти еще в 2020 году в Стокгольме. Но его перенесли из-за коронавируса. В этом году мероприятие, несмотря на продолжающуюся пандемию, все же планировали провести. Была даже назначена дата – с 5 по 15 августа. Но в сложившихся обстоятельствах для этого нужно было, чтобы власти Швеции признали киберспорт спортом или хотя бы причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям.

Однако ни того, ни другого не произошло.

Шведская федерация спорта проголосовала против принятия киберспорта в свои ряды.

Министр внутренних дел Швеции отклонил просьбу классифицировать The International как профессиональное спортивное состязание.

Из-за этого игроки, студии и другие работники мероприятия не могут получить шведские визы для участия в чемпионате.

9 июня Valve направила правительству Швеции апелляцию. Но результат был неутешительным. Повторный запрос был направлен на прошлой неделе, 14 июня. Однако на данный момент ответа не поступило.

На случай отказа Valve начала искать возможность провести The International 10 в других городах Европы. Интересно, что у Украины есть все шансы принять это мероприятие.

Почему Украина может принять The International 10

В апреле 2020 года до переноса TI10 Valve начала принимать заявки на организацию следующего турнира от городов со всего мира. Киевская городская государственная администрация подала официальную заявку.

В сентябре 2020-го в Украине киберспорт был признан официальным видом спорта.

В начале июня этого года в Киеве прошел WePlay AniMajor 2021 – крупный турнир (мейджор) по Dota 2 с общим призовым фондом в $500 тысяч. По итогам чемпионата китайская команда PSG.LGD заработала $200 и получила приглашение на TI10.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов