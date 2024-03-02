Это удалось сделать бразильскому эксперту по графике вместе со своей командой.

Итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери, которого всегда изображают с длинным носом и острым подбородком, на самом деле имел совсем другой вид. Ученым удалось впервые реконструировать лицо Алигьери, который одним из первых художников описал рай, ад и чистилище в своем всемирно известном произведении "Божественная комедия", пишет Telegraph.

Обычно на портрете итальянского художника Сандро Боттичелли и фреске во Флорентийском соборе Данте изображен с длинным носом и острым подбородком, однако благодаря новому 3D-изображению, которое создали ученые, его внешность отличается от такого образа.

Воссоздать настоящий вид внешности известного поэта смог бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес вместе со своей командой.

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"Большинство портретов основаны на информации, содержащейся в биографии Данте, составленной писателем Джованни Боккаччо. А именно, что это был человек среднего роста, несколько сутулый, с вытянутым лицом, орлиным носом и глазами скорее большими, чем маленькими. В то же время они не были знакомы лично. Биограф черпал информацию от людей, которые знали поэта или жили с ним", - объяснил Мораес.

Сначала авторы начали воссоздавать череп поэта, используя анализ его костей 1921 года. После этого они начали аппроксимацию, то есть воспроизведение лица по его скелетным останкам через искусство, антропологию, остеологию и анатомию.

В конце концов удалось создать две версии портрета Данте, а именно серое изображение без волос с закрытыми глазами и цветное, где был дорисован цвет глаз, кожи и одежды.

"Существует большая дискуссия о том, что больший мозг наделен большим интеллектом. Даже если мы игнорируем этот подход, фактом является то, что творчество Данте было творчеством гениальной личности. Оно было полно универсальности, которая повлияла не только на мировую литературу, но и на организацию языка и - возможно, немного преувеличивая - на создание целой нации", - добавил Мораес.

Что известно о Данте Алигьери

Данте Алигьери - выдающийся поэт, который считается одним из самых известных и влиятельных писателей в истории. Он родился в 1265 году в городе Флоренция. В 1302 году он начал писать свое известное произведение "Божественная комедия. Его смерть датируется 1321 годом.

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