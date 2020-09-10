Вместе с дизайном коробки канадский ритейлер раскрыл внешний вид нижней части консоли.

В сети появилось изображение упаковки консоли нового поколения от Microsoft – Xbox Series X.

Фото обнаружили на сайте канадского ритейлера The Source.

Помимо коробки, ритейлер опубликовал фотографии самой консоли, в том числе первое изображение нижней части Xbox Series X. В своих промо-материалах Microsoft ее не показывала.

Xbox Series X

Xbox Series X – это флагманская консоль нового поколения от Microsoft. Она поступит в продажу 10 ноября по цене в $499. Предзаказы на Series X стартуют уже 22 сентября.

Новая консоль от Microsoft будет также поддерживать технологию трассировки лучей. Кроме того, в Xbox Series X время загрузки игр сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.

Одна из особенностей консоли – возможность почти мгновенно переключаться между играми, не закрывая их. Пользователь сможет поставить игру на паузу, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Таким образом можно запустить до пяти игр одновременно.

Основные технические характеристики Xbox Series X:

Процессор — 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц;

Видеокарта — 12 терафлопс на базе AMD RDNA 2;

Оперативная память — 16 ГБ формата GDDR6: 10 ГБ на скорости 560 гигабит в секунду и 6 ГБ на скорости 336 гигабит в секунду;

Накопитель — NVMe SSD на 1 ТБ;

Оптический привод — 4K UHD Blu-Ray;

Дополнительный слот на расширение памяти;

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Автор: Сергей Коршунов