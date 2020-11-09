Джеймс Ганн призвал поклонников не устраивать споры о том, какая консоль лучше – Xbox или PlayStation

В преддверии выхода консолей нового поколения режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн получил в подарок от Microsoft именную Xbox Series X.

Об этом режиссер сообщил на своей странице в Instagram.

"Xbox только что прислали мне эту консоль Series X. Они явно пытаются отвлечь меня в самый загруженный период моей жизни, когда я работаю над двумя своими фильмами и телешоу", – написал Ганн.

Режиссер подчеркнул, что получил именную консоль потому, что Microsoft знает о его большой любви к Xbox. Однако Ганн призвал своих подписчиков не устраивать споры о том, какая консоль лучше – Xbox или PlayStation. Постановщик отметил, что ему хватает подобных разговоров от поклонников DC ("Отряд самоубийц") и Marvel ("Стражи галактики 3"), так как он работает над двумя картинами для этих компаний.

"Пожалуйста, не начинайте спорить на тему Xbox и PlayStation. Вы думаете, мне недостаточно подобных споров, работая на DC и Marvel?", – отметил Ганн.

Напомним, мировой старт продаж Xbox Series X состоится завтра, 10 ноября.

Xbox Series X

Xbox Series X – это флагманская консоль нового поколения от Microsoft.

Новая консоль будет поддерживать технологию трассировки лучей. Кроме того, в Xbox Series X время загрузки игр сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – консолью текущего поколения.

Одна из особенностей Series X – функция Quick Resume. Она позволяет практически мгновенно переключаться между играми, не закрывая их. Пользователь сможет поставить игру на паузу, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Таким образом можно запустить до 5 игр одновременно.

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Автор: Сергей Коршунов