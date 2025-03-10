Среди них Fable, State of Decay 3 и новый Gears of War.

Microsoft планирует выпустить три крупных эксклюзива в 2026 году: State of Decay 3, Fable и Gears of War: E-Day. Об этом сообщил инсайдер Windows Central Джез Корден.

По его данным, зомби-выживач State of Decay 3 выйдет в первой половине 2026 года, разработкой занимается Undead Labs.

Ранее Microsoft уже подтвердила перенос Fable на 2026 год. Над игрой работает Playground Games, студия, прославившаяся Forza Horizon. Новый Fable предложит приключенческую RPG в открытом мире с традиционным для серии британским юмором.

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Также в 2026-м ожидается Gears of War: E-Day, приквел к оригинальной трилогии, рассказывающий о первых днях войны с саранчой. Игра может выйти даже в конце 2025 года, но Microsoft пока ориентируется на следующий год.

Вероятно, это не все крупные релизы компании на 2026-й, но новые анонсы пока держат в секрете.

Также уже давно ходят слухи, что в следующем году Microsoft может выпустить новый Xbox. Якобы компания хочет опередить Playstation, чтобы нивелировать убытки от низких продаж Xbox Series. Microsoft уже так делала с Xbox 360, о чём недавно рассказывал бывший глава Xbox Питер Мур

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