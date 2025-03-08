Питер Мур лично подливал масла в огонь и поддерживал противостояние Xbox с Playstation.

Бывший директор Xbox Питер Мур считает, что консольные войны между Xbox и PlayStation в своё время были полезны для индустрии, но сейчас ситуация изменилась

В 2000-х годах это противостояние не только поддерживало интерес игроков, но и помогало вывести игры в массовую культуру, отодвинув старые стереотипы о видеоиграх как о чём-то вредном.

Он считает, что тогда индустрии нужна была публичность, и именно конкуренция между консолями привлекала внимание широкой аудитории: "Я подогревал эту битву, потому что игрокам нравилось видеть Xbox против PlayStation. Это помогало развиваться всем".

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Сейчас Microsoft уже не так заинтересована в консольных войнах. По мнению Мура, компания охотнее бы полностью перешла на цифровую дистрибуцию игр и стриминг, если бы могла. Но пока спрос на консоли остаётся высоким, и игроки, особенно фанаты Nintendo, всё ещё любят физические устройства.

По словам Мура, покупка Activision Blizzard окончательно изменила стратегию Microsoft: теперь важнее не битва за рынок консолей, а более масштабные экономические цели: "Это уже не старые консольные войны, где мы пытались перетянуть игроков и увеличить свою долю рынка. Теперь всё гораздо сложнее".

Однако, несмотря на преимущества нового подхода, он признаёт, что индустрия потеряла часть своего духа соперничества: "Да, она стала менее задорной, и мне кажется, это немного обидно".

Ранее нынешний глава Xbox Фил Спенсер заявил, что их консоли очень похожи на Playstation и он хотел бы это изменить.

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