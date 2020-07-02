Анонсирована новая часть легендарной игры Worms

В Worms Rumble будут бои в реальном времени и режим королевской битвы.

Студия Team17 анонсировала Worms Rumble. Новая часть легендарной серии сменила формат. В Worms Rumble вместо пошаговых сражений будут битвы в реальном времени.

Трейлер Worms Rumble

В новой части Worms будет несколько режимов, в том числе Deathmatch, а также королевская битва на 32 человека. Помимо этого, разработчики добавят в игру ежедневные испытания и лабораторию, в которой пользователи смогут тестировать новые механики и оружие.

Worms Rumble выйдет в конце 2020 года в Steam, а также на PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра будет поддерживать кроссплей между платформами. Бета-тест Worms Rumble на ПК стартует 15 июля. Записаться на тестирование можно на сайте игры.

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