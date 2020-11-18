На консолях нового поколения игра идет с повышенным разрешением, более высоким FPS и ускоренными загрузками.

Консольная версия командной ММО-игры World of Tanks вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики реализовали полную обратную совместимость с повышенным разрешением, более высоким FPS и ускоренными загрузками.

Перейдя на консоли нового поколения, пользователи сохранят свои аккаунты со всем игровым имуществом и достижениями, сообщили в компании Wargaming.

"Вся команда World of Tanks Console гордится тем, что мы стали одной из первых игр для новых платформ, реализовавших обратную совместимость. За шесть с половиной лет к нам присоединились более 20 миллионов игроков, и мы рады дать им возможность продолжить сражаться на своих любимых стальных машинах — на самых мощных консолях в истории", — говорит креативный директор World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер.

Разработчики обещают, что пользователи PlayStation 5 и Xbox Series X смогут сражаться не только между собой, но и с владельцами прошлого поколения консолей – PS4 и Xbox One.

Напомним:

Консоль нового поколения от Microsoft – Xbox Series X/S вышла 10 ноября.

Консоль нового поколения от Sony – PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии и Канаде. В Европе и Украине консоль выйдет 19 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов