В World of Tanks добавят новые польские танки и переработанную карту

Уже 4 августа для игры выйдет крупнейшее в этом году обновление.

Завтра, 4 августа, для командной многопользовательской онлайн-игре World of Tanks выйдет крупнейшее в этом году обновление. Игроки получат ветку средних танков Польши, новое оборудование и переработанную карту «Жемчужная река».

Как сообщили в компании Wargaming, обновление 1.10 будет посвящено десятилетию игры.

В World of Tanks появится шесть польских средних танков из новой ветки. Она исследуется после танка IV уровня – 14TP. Новые машины отличаются хорошей скоростью, маневренностью и углами склонения орудия. Они наиболее эффективны в бою на ближней и средней дистанциях. Среди новых машин – танк CS-63. У него газотурбинный двигатель, который может работать в стандартном и скоростном режиме. Однако из-за быстрой скорости будет страдать точность орудия.

Трейлер обновления 1.10 для World of Tanks

Патч 1.10 представит обновленное оборудование, которое позволяет игрокам улучшать характеристики машин. Изменение игровых механик даст пользователям больше выбора при составлении своих наборов оборудования и возможность пробовать новые тактики на уже знакомых машинах. Также на все оборудование для машин низких и средних уровней снизится цена.

Еще одной особенностью нового оборудования станут специальные слоты, соответствующие категориям оборудования («Огневая мощь», «Живучесть», «Мобильность» и «Разведка»). Эти слоты появляются, начиная с VI уровня. В них можно ставить модули любого типа, но установка оборудования нужной категории дает бонус к характеристикам этого модуля.

Кроме того, в World of Tanks вернется переработанная популярная карта с азиатскими мотивами – «Жемчужная река», которую убрали из игры в 2015 года.

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