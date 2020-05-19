На турнире по World of Tanks разыграют более трех миллионов золота

От Украины на киберспортивный чемпионат выберут 8 сильнейших игроков.

В массовой многопользовательской онлайн-игре World of Tanks пройдет международный киберспортивный турнир под названием «Время танков. Битва взводов». Среди участников разыграют более 3 миллионов единиц игрового золота, а финалисты получат дополнительные призы от партнеров мероприятия.

Об этом сообщили разработчики из компании Wargaming.

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Принять участие в турнире может любой игрок, у которого есть хотя бы одна машина X уровня. Регистрация участников уже началась и продлится до 24 мая. Сам турнир пройдет в формате онлайн. Все участники будут разделены на 12 групп в зависимости от географического региона, в котором они играют. От Украины на турнир выберут 8 сильнейших игроков.

Предварительный этап пройдет с 25 мая по 1 июня. Победители этого этапа получат дни премиум-аккаунта или солидные суммы игрового золота. Групповой этап финального турнира состоится 7 июня. А плей-офф финального турнира и суперфинал пройдет 13-14 июня.

Подробнее про призы и условия проведения турнира можно узнать на сайте игры.