На создание настольной игры по мотивам Wolfenstein собрано почти 600 тысяч долларов

Изначально разработчики планировали собрать только 50 тысяч.

На создание настольной игры по мотивам серии шутеров Wolfenstein на краудфандинговой платформе Kickstarter собрано уже почти 600 тысяч долларов – в 12 раз больше, чем планировалось. До окончания кампании по сбору средств осталось 34 часа.

Изначально польская компания Archon Studio планировала собрать на создание Wolfenstein: The Board Game 50 тысяч долларов. Эту сумму разработчики получили в день старта кампании на Kickstarter. Проект поддержало более 4 тысяч человек.

Что такое Wolfenstein: The Board Game

Wolfenstein: The Board Game — это игра в жанре dungeon crawler, где пользователям нужно выполнять основные задания и побочные квесты, а также исследовать локации и сражаться с противниками.

В базовую версию игры войдут 182 карты, 55 фигурок и 16 карт игрового поля. Дополнительно к игре будут созданы специальные расширения – наборы пластиковых деталей для создания 3D-локаций.

Wolfenstein: The Board Game выйдет в августе 2021 года и будет стоить 120 долларов.