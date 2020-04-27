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На создание настольной игры по мотивам Wolfenstein собрано почти 600 тысяч долларов

13:21, 27 апреля 2020
Игры
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Кадр из Wolfenstein: The Old Blood / store.playstation.com

На создание настольной игры по мотивам серии шутеров Wolfenstein на краудфандинговой платформе Kickstarter собрано уже почти 600 тысяч долларов – в 12 раз больше, чем планировалось. До окончания кампании по сбору средств осталось 34 часа.

Изначально польская компания Archon Studio планировала собрать на создание Wolfenstein: The Board Game 50 тысяч долларов. Эту сумму разработчики получили в день старта кампании на Kickstarter. Проект поддержало более 4 тысяч человек.

Настольная игра по мотивам Wolfenstein / kickstarter.com

Что такое Wolfenstein: The Board Game

Wolfenstein: The Board Game — это игра в жанре dungeon crawler, где пользователям нужно выполнять основные задания и побочные квесты, а также исследовать локации и сражаться с противниками.

В базовую версию игры войдут 182 карты, 55 фигурок и 16 карт игрового поля. Дополнительно к игре будут созданы специальные расширения – наборы пластиковых деталей для создания 3D-локаций.  

Wolfenstein: The Board Game выйдет в августе 2021 года и будет стоить 120 долларов.

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