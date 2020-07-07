На трансляции новых игр Ubisoft зрителям подарят Watch Dogs 2

Онлайн-шоу Ubisoft Forward пройдет 12 июля.

Скоро, 12 июля, в 22:00 по киевскому времени состоится онлайн-мероприятие Ubisoft Forward, на котором разработчики продемонстрируют свои новые игры. В рамках трансляции все зрители получат бесплатно экшн Watch Dogs 2 для ПК.

Об этом в трейлере мероприятия сообщила компания Ubisoft.

Трейлер Ubisoft Forward

Чтобы получить копию Watch Dogs 2 для ПК нужно во время трансляции зайти в свою учетную запись Uplay.

На самой трансляции студия покажет свои новые игры, в том числе Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Hyper Scape. За час до начала основного мероприятия, студия проведет предварительное шоу, где расскажет о своих небольших проектах.

Трейлер Watch Dogs 2

Что такое Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 – это вторая часть приключенческого экшена с открытым миром от студии Ubisoft. Действия игры разворачиваются в Сан-Франциско. Главный герой, хакер Маркус Холлоуэй, объединяется с командой единомышленников, чтобы бросить вызов корпорациям и коррумпированным властям. Для достижения своих целей герой может взламывать телефоны, компьютеры, камеры видеонаблюдения, светофоры, автомобили, трансформаторы. Это позволит получать нужную информацию, устраивать ловушки и всячески бороться с врагами.

Watch Dogs 2 вышла на ПК, PS4 и Xbox One в 2016 году. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 75 баллов от критиков и 7,1 балла от пользователей.

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