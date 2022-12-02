Пользователи разгромили проект в Steam за ужасное техническое состояние.

Сегодня, 2 декабря, вышел хоррор с элементами выживания The Callisto Protocol, духовный наследник Dead Space. После этого в Сети появились обзоры от прессы и отзывы пользователей. Журналисты приняли проект прохладно, а игроки и вовсе его разгромили.

На Metacritic (PS5-версия) The Callisto Protocol имеет 75 баллов после 41 обзора. Похожие оценки наблюдаются на страницах для ПК и Xbox Series X, хотя там рецензий меньше.

Критики похвалили жестокость, атмосферу, звуковое сопровождение и графику. А вот сюжет и отсутствие инноваций по сравнению с Dead Space стали причиной, почему отдельные журналисты "проехались" по игре. Выдержки из обзоров отдельных изданий присутствуют ниже.

Видео дня

PCGamesN (9 из 10): "Духовный наследник Dead Space, в котором смешаны и использованы идеи лучших игр ужасов последних лет, с большим количеством крови и кишок, хотя слабый сюжет является его единственным незначительным недостатком".

PSU (7,5 из 10): "The Callisto Protocol — это первая игра от разработчика Striking Distance Studios, которая заложила основу того, что, как мы надеемся, должно произойти в ближайшие месяцы".

The Gamer (2,5 из 5): "Очень жаль, что The Callisto Protocol настолько неинтересна по своей сути. Хотя внешне она выглядит великолепно, дюжина часов, когда не происходит ничего особенного, может оказать очищающее действие. Как чудовищный двухголовый враг, бьющий головой Джейкоба в землю до тех пор, пока она не разобьется, нудность игры заставляет вас смириться с тем, что в ней просто нет ничего особенного, когда фасад разлетается на куски".

Тем временем пользователи разгромили The Callisto Protocol за отвратительное техническое состояние. В Steam хоррор получил 4660 пользовательских рецензий, из которых лишь 32% положительных. Покупатели жалуются на застывание картинки, падения кадровой частоты и баги. Многие написали, что оформили возврат средств.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок влияет на возможности врагов.

Протагонист может раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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