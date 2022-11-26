Для запуска игры понадобится самая популярная видеокарта среди пользователей Steam.

Студия Striking Distance позаботилась о должной оптимизации хоррора с элементами выживания The Callisto Protocol, духовного наследника Dead Space. Разработчики опубликовали финальные системные требования игры, которые оказались более чем демократичными. Для запуска проекта будет достаточно GTX 1060 — самой популярной видеокарты среди пользователей Steam. А высокие настройки обеспечит графический процессор того же поколения

Минимальные требования

ОС: Windows 10 или 11 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

Direct X: версии 11;

место на диске: 75 Гбайт.

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10 или 11 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

ОЗУ: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

Direct X: версии 12;

место на диске: 75 Гбайт (рекомендуется SSD).

Striking Distance также опубликовала свежий трейлер The Callisto Protocol с участием живых актеров. Ролик отличается неспешной демонстрацией всех действий и включает несколько пугающих моментов. Он прекрасно иллюстрирует, какая атмосфера ждет пользователей при прохождении свежего хоррора.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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