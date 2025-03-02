Встретить персонажа, которого озвучил Даг Кокл, можно только при уникальном прохождении за Тёмный Соблазн.

Оказывается, что Даг Кокл, известный как голос Геральта из "Ведьмака", исполнил важную, но скрытую роль в Baldur’s Gate 3: он озвучил самого Баала, Повелителя Убийств.

Баал - один из ключевых персонажей серии Baldur’s Gate, божество, чьё влияние распространяется на Орин Красную и главного героя в прохождении за Тёмный Соблазн.

Однако его появление в игре легко пропустить: голос Кокла можно услышать только в сцене, доступной исключительно для игроков, которые выбрали прохождение за Тёмный Соблазн. В этом моменте Баал говорит через своего слугу, гоблина Сцелеритаса Фела, ставя финальный ультиматум: либо окончательный разрыв, либо полное подчинение.

Видео дня

Это неожиданное амплуа для Кокла, который предстаёт здесь не как суровый, но благородный ведьмак, а как настоящий воплощённый ужас, наполненный злобой и презрением. Примечательно, что Larian спрятали такое крутое камео в финале сюжетной линии, которую большинство игроков так и не увидит.

Ранее Даг Кокл рассказывал, что голос Геральта из Ривии уже стал частью него. Он им пользуется даже в повседневных делах, не задумываясь.

Вас также могут заинтересовать новости: