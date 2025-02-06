В Keep Driving игроку придётся столкнуться с увлекательными, а порой и опасными приключениями на дороге.

Независимая студия Y/CJ/Y, состоящая всего из двух человек, выпустила в Steam свою адвенчуру Keep Driving. Это путешествие в начало 2000-х, где игрок берет под контроль молодого человека, который покупает свою первую машину и отправляется в долгую поездку на фестиваль.

Игра предлагает процедурно сгенерированный открытый мир, где предстоит не просто ехать вперед, но и зарабатывать на подработках, встречать странных попутчиков и кастомизировать свою машину. Геймплей сочетает RPG-элементы, инвентарь с полезными предметами и даже пошаговые бои, на случай если по дороге попадутся недоброжелатели.

Keep Driving делает ставку на атмосферу того времени: ретро-техника, аналоговые устройства и умиротворяющий саундтрек от шведских инди-групп, причем песни можно добавлять в личную коллекцию героя.

Видео дня

На Metacritic у игры уже появились первые оценки - 86 баллов из 100. В Steam игра стоит 375 гривен.

Ранее мы рассказывали, что владельцы инди-хита Disco Elysium запустили в продажу сумку в виде полиэтиленового пакета, в который главный герой игры собирал бутылки, чтобы заработать денег.

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