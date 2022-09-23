Пользователям не понравилось, что сюжет шпионского экшена изменят для "современной аудитории".

В середине декабря 2021 года Ubisoft анонсировала ремейк первой части шпионского экшена Splinter Cell. Игра находится на ранней стадии, и разработчики пока не делятся деталями. Однако проект уже успел попасть в громкий скандал.

Пользователи заметили на сайте Ubisoft Toronto, которая отвечает за ремейк Splinter Cell, вакансию сценариста. Ее описание гласило, что студии нужен человек, способный обновить историю игры для "современной аудитории". Фанатам такой подход очень не понравился, поэтому они принялись выражать недовольство на Reddit. Некоторые даже посчитали, что главный герой Сэм Фишер превратится в Саманту, то есть разработчики сменять его пол.

В дискуссию вмешался модератор форума под псевдонимом tinselsnips и написал оскорбительный пост в адрес поклонников Splinter Cell: "Каждый раз, когда какая-то статья попахивает прогрессивным настроем, мы часами вычищаем злокачественное невежество, вместо того чтобы просто вырезать источник гнили, который ее извергает, и просто избавиться [от него]. Это меняется сегодня. Это предложение вам покинуть ветку форума. Если вы считаете немыслимым, что видеоигры представляют собой нечто большее, чем прямолинейных белых мускулистых мужчин, и ваша инстинктивная реакция была негативная, это ваше приглашение покинуть сабреддит. Если вы увидели какой-то дерьмовый комментарий о "квотах разнообразия" и проголосовали за него, это ваше приглашение покинуть сабреддит. Если сегодня утром вы увидели слова "современная аудитория" в объявлении о вакансии и восприняли это как возможность поболтать о существовании чернокожих или геев, убирайтесь отсюда на х*й".

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Посетитель Reddit под ником OllieBlazin в комментариях поделился рациональным мнением насчет изменений в сценарии ремейка Splinter Cell: "Короче говоря, оригинальный сюжет и окружение слишком похожи на войну России против Украины, поэтому потенциально они собираются переписать его в другом антураже".

Пользователи учли замечание OllieBlazin, но напомнили, что речь идет о Ubisoft. Французское издательство уже неоднократно вносило изменения в игры, согласно современным трендам.

Ремейк Splinter Cell: основные подробности

Разработчики стремятся сохранить в проекте дух оригинала. Уровни останутся линейными, как и вариативность в достижении целей.

При производстве оригинала Ubisoft использовала слоган "Stealth Action Redefined" (революция среди стелс-экшенов). Ubisoft Toronto тоже на него ориентируется и стремится изменить скрытное прохождение под более требовательную современную аудиторию.

Авторы знали, что в первой части присутствует много ограничений и устаревших решений. По этой причине они принялись делать ремейк Splinter Cell с более глубокими улучшениями, а не ремастер.

Игра создается на движке Snowdrop актуальной версии. Эта технология разработана Massive Entertainment и сейчас применяется при производстве Avatar: Frontiers of Pandora и пока безымянного проекта во вселенной "Звездных войн". Движок гарантирует современную и детализированную картинку.

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