Разработка проекта только началась.

В Сети долгое время витали слухи о новой Splinter Cell. Якобы Ubisoft отменила продолжение, а потом запустила в производство другую игру — с открытым миром в духе Assassin's Creed. Но теперь со всеми предположениями покончено. Французское издательство официально анонсировало ремейк Splinter Cell.

Игра пока на ранней стадии производства, так что релиз состоится примерно через три года. Она станет началом для возрождения всей франшизы и задаст направление для дальнейшего развития. Проектом занимается подразделение Ubisoft Toronto, которое стремится переработать Splinter Cell с сохранением традиций оригинала.

В игре не будет открытого мира — уровни останутся строго линейными. Первая часть серии отметилась свободой действий при прохождении миссий. У пользователей всегда было несколько вариантов, как миновать препятствие и достичь цели. Разработчики стремятся перенести эту особенность в ремейк.

Что еще известно о переиздании Splinter Cell

При производстве оригинала Ubisoft использовала слоган "Stealth Action Redefined" (революция среди стелс-экшенов). Ubisoft Toronto тоже на него ориентируется и стремится изменить скрытное прохождение под более требовательную современную аудиторию.

Разработчики знали, что в первой части присутствует много ограничений и устаревших решений. По этой причине они принялись делать ремейк Splinter Cell с более глубокими улучшениями, а не ремастер.

Игра создается на движке Snowdrop актуальной версии. Эта технология разработана Massive Entertainment и сейчас применяется при производстве Avatar: Frontiers of Pandora и пока безымянного проекта во вселенной "Звездных войн". Движок гарантирует современную и детализированную картинку.

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Автор: Назар Степорук