Красочный экшен, в котором можно использовать реактивные ранцы и бегать по стенам.

В онлайн-магазине Steam зарелизился новый хит, который попал в топ самых популярных проектов и заработал "крайне положительную" оценку на основе 98% отзывов. Речь идет об экшене Bomb Rush Cyberfunk, который является духовным наследником Jet Set Radio.

Разработкой игры занималась независимая студия Team Reptile, а музыку к ней написал Хидеки Наганума – композитор дилогии Jet Set Radio от SEGA.

По жанру, это динамичный платформер с видом от третьего лица в сеттинге киберпанка. В обзорах геймеры хвалят игру за увлекательный и простой игровой процесс, отзывчивое управление, драйвовый саундтрек и побочные активности. Отдельно выделили левелдизайн и стилистику мира.

Но нашлись и те, кто остался недоволен. Критике подверглись отсутствие серьезных испытаний, однообразные персонажи и цена – в цифровом магазине Valve стоимость экшена составляет 740 грн. Впрочем, никто не называет экшен плохим: в негативных отзывах лишь подчеркиваются те элементы, которые вышли слабыми.

Помимо Steam игра также вышла на Nintendo Switch. А 1 сентября Bomb Rush Cyberfunk доберется и до Xbox с PlayStation.

До этого критики и игроки восторженно оценили ремастер культового шутера Quake II. Разработчики не только подтянули графику, но еще и улучшили ИИ врагов, добавили сглаживание и полноэкранный режим. Также отдельной похвалы удостоилось большое количество дополнительного контента.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox. Ранее появились первые отзывы об игре после 15 часов.

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