Это самая большая сумма, которую в онлайн-магазине Valve когда-либо предлагалось заплатить за игру.

Недавно в магазине Steam появился инди-хоррор Spooky Men. По сути, это ничем не примечательный клон Phasmophobia, вот только студия Bloody Bear, ответственная за разработку и издание игры, решила выкрутить стоимость на полную, чем привлекла внимание СМИ.

На релизе за Spooky Men просили $6, а на распродажах ее можно было купить и вовсе за 59 центов. Сейчас разработчики просят за нее миллион долларов (без одного цента). Причем, в некоторых регионах, например в Украине, игру можно приобрести дешевле – "всего" за 20 млн грн.

По всей видимости, разработчики пошли на такой шаг ради шутки, так как их проект не пользовался популярностью среди игроков. Цифры показывают, что ее максимальный онлайн с момента релиза пару месяцев назад не превышает семи пользователей. Росту популярности не помогла и бесплатная раздача копий через Discord.

Изначально релиз получил негативные отзывы, однако пользователи Steam оценили в отзывах ход разработчиков, хотя большинство из них не имеет серьезный характер. А те, кто успел приобрести по изначальной цене, теперь могут хвастаться своим достатком.

Так выглядит игра за миллион долларов:

Ранее мы писали, что новый хит Steam – Baldur's Gate 3 – обошел по популярности Dota 2, PUBG и других "титанов". В день релиза в новый проект Larian сыграло почти пол миллиона человек, а на выходных онлайн Steam-версии Baldur's Gate 3 вырос до 700 тысяч.

Сейчас Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но в сентябре состоится релиз на PS5. Огромная РПГ получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.

Также УНИАН делился свежей статистикой Steam по железу своих пользователей. Она позволяет узнать, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в настоящий момент.

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