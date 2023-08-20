До релиза игры остается всего ничего – он состоится уже 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass

Несмотря на то что обзоры Starfield – первой игры Bethesda в оригинальной вселенной за 25 лет – появятся лишь 31 августа, кое о чем игроки уже могут узнать из первых рассказов прессы.

Например, блогер Тайлер Маквикер, автор одноименного YouTube-канала, не смог сдержать эмоций и в своем Discord поделился впечатлениями от 15 часов в Starfield.

Он отметил, что за этим 15 часов ни разу не встретил ни одного бага. Мол, проект отлично оптимизирован и отполирован, даже мелких недоработок, обращающих на себя внимание, он не смог обнаружить.

Визуально Starfield выглядит очень хорошо, и это несмотря на откровенно устаревший Creation Engine 2. Но из-за обилия большого количества сведений о механиках и сюжете игры, первые часы могут показаться очень затянутыми и даже нудными. Но надо перетерпеть этап обучения. Дальше темп игры выравнивается, и "все становится гораздо лучше".

Игроки больше всего обратили внимание на слова блогера об отсутствии багов. Похоже, лишний год полировки (изначально Starfield должна была выйти еще год назад) пошел игре на пользу. Некоторые, впрочем, шутят, что после первых отзывов оформили возврат средств, ведь игра от Bethesda без багов – это совсем не то, на что они рассчитывали.

Starfield — основные подробности

Starfield является первой оригинальной франшизой Bethesda, создателей Skyrim и Fallout 4, за 25 лет. Тодд Говард называет Starfield "проектом нового поколения".

Действие игры разворачивается в XXIV веке. Мы в роли членов организации "Созвездие" будем искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

По жанру, это ролевая игра с элементами экшена. Геймплей включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Игроки смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

До релиза игры осталось всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 числа.

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