Оригинальный Quake II был выпущен в далеком 1997 года и по праву считается одним из величайших шутеров в истории.

Накануне Bethesda анонсировала и сразу же выпустила обновленную версию культового шутера Quake II для ПК и современных консолей. Обзоры на Enhanced Edition уже подоспели, и все они исключительно положительные – нет ни одной рецензии с оценкой ниже 8/10.

Обновленная версия получила следующие оценки:

91 балл – Opencritic, на основании 11 рецензий;

90 баллов – Metacritic, версия для ПК (на основании 9 рецензий).

Рецензенты практически единолично сошлись во мнении, что перед нами один из лучших ремастеров в истории, который вдыхает новую жизнь в классическую игру, вышедшую в далеком 1997. Разработчики не только подтянули графику, но еще и улучшили ИИ врагов, добавили сглаживание и полноэкранный режим. Также отдельной похвалы удостоилось большое количество дополнительного контента.

Судя по отзывам в Steam, геймерам игра тоже очень понравилась – в сервисе Valve у нее 93% положительных отзывов. Кто-то отметил, что Rockstar просят за обычный порт Red Dead Redemption 50 долларов, тогда как ремастер Quake 2 можно купить всего за 10 долларов. А обладатели старых версий игры в GOG и Steam получили ремастер бесплатно в форме большого патча.

В начале августа состоялся выход Baldur's Gate 3: критики оценили игру в 97 баллов из 100 возможных. Теперь это официально самая высокорейтинговая игра в истории.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал крутой кастомный ПК в стиле игры.

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