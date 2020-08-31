Бесплатная версия игры Vigor для Nintendo Switch будет доступна уже 23 сентября.

Онлайн-шутер от компании Bohemia Interactive, который изначально создавался для Xbox One выйдет на консоли семейства PlayStation в конце этого года.

Как сообщил издатель Bohemia Interactive, релиз версии шутера для PlayStation 4 состоится уже 25 ноября. А на PlayStation 5 игра выйдет позже – "в период праздников 2020 года".

"Мы получили бесконечное количество запросов от игрового сообщества с просьбой выпустить Vigor для PlayStation", – заявили в Bohemia Interactive.

Трейлер Vigor на PlayStation

О чем Vigor

Vigor – это онлайн-шутер от третьего лица, созданный студией Bohemia. Действие игры разворачивается в альтернативном мире на территории Норвегии после ядерной войны. Игроки сражаются между собой в многопользовательских боях, рассчитанных на 8-16 человек. Помимо схваток в Vigor нужно крафтить и заниматься постройкой своей базы.

Vigor вышел в 2019 году на Xbox One. За прошлый год в него сыграло 3,7 миллиона человек. В этом году издатель Bohemia Interactive объявил о релизе шутера на другие платформы, а также о переходе игры на условно бесплатную модель распространения.

Так, Vigor на Nintendo Switch перейдет на free-to-play модель уже 23 сентября.

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Автор: Сергей Коршунов