Так постановила Всемирная организация здравоохранения.

Видеоигровая зависимость теперь стала официальным заболеванием. С 1 января 2022 года в мире начала действовать одиннадцатая редакция Международной классификации болезней (МКБ). Согласно этому документу, нездоровая тяга к интерактивным развлечениям считается полноценным недугом.

Новая версия МКБ получила множество правок и целые дополнительные главы, в частности, по народной медицине. Ее приняли еще в 2019 году, однако свежая редакция начала действовать только сейчас. Переходной период, когда разным странам предстоит адаптироваться к одиннадцатому варианту Международной классификации болезней, продлится до 2027 года.

Зависимость от интерактивных развлечений получила официальное название — gaming disorder, то есть "игровое расстройство". У него присутствует свой перечень симптомов. Например, человек не следит за временем, которое проводит в виртуальных проектах, и теряет контроль над собой при погружении в интерактивные развлечения. А вот как будут лечить эту зависимость, пока непонятно.

Исследование насчет "игрового расстройства"

В 2019 году Оксфордский интернет-институт, который действует при Оксфордском университете, выступил против решения ВОЗ.

Британские эксперты провели исследование с участием подростков и заявили, что "игровое расстройство" нельзя считать болезнью.

Обычно оно выступает признаком других, более серьезных психологических проблем или способом ухода от реальности вследствие внешних факторов. По словам профессора Эндрю Пшибыльского, предыдущие исследования в этой области не затрагивали жизнь молодых людей в более широком контексте, так что их результаты неточны.

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